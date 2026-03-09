Eski karısını bacağından vurdu, kendisi kolundan vuruldu! Burdur'da büyük dehşet

Burdur'un Gölhisar ilçesinde Pazar Mahallesi'ndeki bir otelin altında bulunan iş yerinde saat 16.00 sıralarında kan donduran bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 45 yaşındaki Fatih K., eski eşi 41 yaşındaki Nuray E.'nin çalıştığı iş yerine geldi. Burada ikili arasında sözlü tartışma çıkarken tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Fatih K., kavga sırasında yanında getirdiği pompalı tüfekle Nuray E.'yi bacağından vurarak yaraladı. Nuray E.'nin gönül ilişkisi olduğu iddia edilen iş yeri sahibi 55 yaşındaki İlyas B. de Fatih K.'yi tüfekle kolundan yaraladı.

Olayın yetkili birimlere bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından İlyas B. gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.