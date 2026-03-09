Menü Kapat
 Yasin Aşan

Eski karısını bacağından vurdu, kendisi kolundan vuruldu! Burdur'da büyük dehşet

Burdur'un Gölhisar ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Fatih K., eski eşi Nuray E.'yi çalıştığı iş yerinde bacağından pompalı tüfekle yaraladı. Nuray E.'nin gönül ilişkisi olduğu iddia edilen iş yeri sahibi İlyas B. de Fatih K.'yi tüfekle kolundan yaraladı.

Eski karısını bacağından vurdu, kendisi kolundan vuruldu! Burdur'da büyük dehşet
09.03.2026
09.03.2026
'un ilçesinde Pazar Mahallesi'ndeki bir otelin altında bulunan iş yerinde saat 16.00 sıralarında kan donduran bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 45 yaşındaki Fatih K., eski eşi 41 yaşındaki Nuray E.'nin çalıştığı iş yerine geldi. Burada ikili arasında sözlü tartışma çıkarken tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Eski karısını bacağından vurdu, kendisi kolundan vuruldu! Burdur'da büyük dehşet

Fatih K., kavga sırasında yanında getirdiği pompalı tüfekle Nuray E.'yi bacağından vurarak yaraladı. Nuray E.'nin gönül ilişkisi olduğu iddia edilen iş yeri sahibi 55 yaşındaki İlyas B. de Fatih K.'yi tüfekle kolundan yaraladı.

Eski karısını bacağından vurdu, kendisi kolundan vuruldu! Burdur'da büyük dehşet

Olayın yetkili birimlere bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Eski karısını bacağından vurdu, kendisi kolundan vuruldu! Burdur'da büyük dehşet

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından İlyas B. gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

#şiddet
#pompalı tüfek
#burdur
#yaralama
#gölhisar
#3. Sayfa
