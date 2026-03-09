Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Mersin'de denizi kirleten gemiye 13 milyonluk tokat: EGDS sistemi affetmedi, gemi rıhtıma bağlandı!

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Elektronik Gemi Denetleme Sistemi" (EGDS), Mersin Limanı’nda bir geminin kirli balast deşarjı yaptığını tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından gemiye 13 milyon 187 bin 913 TL idari para cezası uygulanırken, geminin limandan ayrılmasına izin verilmeyerek rıhtımda bağlandı.

Büyükşehir Belediyesi ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından 2024 yılının Kasım ayında hayata geçirilen ‘Elektronik Gemi Denetleme Sistemi' (EGDS) ile kirliliğe müdahale edilerek, denizi kirleten gemiler engelleniyor. Son olarak EGDS tarafından yapılan tespit sonucunda Mersin Limanı'na demirlemiş olan bir geminin kirli balast deşarjı yaptığı belirlenerek, 13 milyon 187 bin 913 TL uygulandı ve gemi rıhtımda bağlandı.

Mersin'de denizi kirleten gemiye 13 milyonluk tokat: EGDS sistemi affetmedi, gemi rıhtıma bağlandı!

Mersin'de denizi kirleten gemiye 13 milyonluk tokat: EGDS sistemi affetmedi, gemi rıhtıma bağlandı!

"DENİZLERİMİZİ KORUMAK HEPİMİZİN ORTAK SORUMLULUĞUDUR"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, denizleri koruma konusunda kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceklerinin altını çizdi. Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak teknolojinin sağladığı imkanlarla yürüttükleri denetimler sayesinde denizi kirleten hiçbir ihlale göz yummayacaklarını belirterek, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak denizimizi koruma konusunda kararlıyız. Teknolojinin sağladığı imkânlarla yürüttüğümüz denetimler sayesinde denizi kirleten hiçbir ihlale göz yummayacağız. Denizlerimizi korumak hepimizin ortak sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

Mersin'de denizi kirleten gemiye 13 milyonluk tokat: EGDS sistemi affetmedi, gemi rıhtıma bağlandı!

7 YILDA 99 GEMİYE 360 MİLYON TL CEZA KESİLDİ

Öte yandan Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılından itibaren denizi kirlettiği tespit edilen 99 gemiye toplam 360 milyon 439 bin 537 TL ceza kesildi.

Mersin'de denizi kirleten gemiye 13 milyonluk tokat: EGDS sistemi affetmedi, gemi rıhtıma bağlandı!
