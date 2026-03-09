Mersin'de markette pusetteki bebeğe saldırı: Savcılık harekete geçti

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, merkez Mezitli ilçesindeki markette bir kadının, pusetteki bebeğe zarar verdiği iddiasına ilişkin soruşturma başlattı.
Başsavcılık, Atatürk Mahallesi'ndeki markette bir kadının, alışveriş yapan annesinin yanında pusette duran bebeğin yüzüne eliyle zarar verdiği iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan video üzerine açıklama yaptı.
Açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.