Ayrıldığı eşine dehşeti yaşattı! Eski kocanın mesajları kan dondurdu: "Seni parçalara ayıracağım"

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Eski kocası tarafından tehdit edildiğini belirten bir kadın, çocuklarıyla birlikte güvenli bir yaşam sürmek istediğini söyleyip yetkililerden yardım talep etti.
Evliliği boyunca fiziksel şiddete maruz kaldığını iddia eden kadın, boşanma sürecinde şiddetin daha da arttığını söyledi. İki çocuğunun da babaları tarafından şiddet gördüğünü ileri süren kadın, 5 yaşındaki oğluna yaşadığı travmalar nedeniyle otizm tanısı konulduğunu ifade etti.
Çocuklarına yönelik şiddet iddialarıyla ilgili davanın 17 Haziran’da görüleceğini aktaran kadın, “Çocuklarımla güven içinde yaşamak istiyorum” sözleriyle destek istedi.
Öte yandan kadın, eski eşinden aldığı mesajları da paylaştı. Şahsın, "Göreceğiz bakalım. Seni parçalara ayırmazsam benim adım Şiyar değil. O bıçağı sana soktuğumda söyleyeceğim o zaman" ifadeleri kan dondurdu.