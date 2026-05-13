Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Ayrıldığı eşine dehşeti yaşattı! Eski kocanın mesajları kan dondurdu: "Seni parçalara ayıracağım"

Sosyal medyada eski kocasından aldığı mesajları paylaşan kadın, yetkililerden yardım istedi. Şahsın, eski karısına yazdığı mesajlar ise kelimenin tam anlamıyla kan dondurdu. İşte detaylar...

Ayrıldığı eşine dehşeti yaşattı! Eski kocanın mesajları kan dondurdu:
Eski kocası tarafından tehdit edildiğini belirten bir kadın, çocuklarıyla birlikte güvenli bir yaşam sürmek istediğini söyleyip yetkililerden yardım talep etti.

HABERİN ÖZETİ

Eski eşi tarafından tehdit edilen bir kadın, çocuklarıyla güvenli bir yaşam sürmek istediğini belirterek yetkililerden yardım talep etti.
Kadın, evliliği boyunca fiziksel şiddete maruz kaldığını ve boşanma sürecinde şiddetin arttığını iddia etti.
İki çocuğunun da babaları tarafından şiddet gördüğünü öne süren kadın, 5 yaşındaki oğluna otizm tanısı konulduğunu belirtti.
Çocuklarına yönelik şiddet iddialarıyla ilgili davanın 17 Haziran'da görüleceği aktarıldı.
Kadın, eski eşinden aldığı ve "Seni parçalara ayırmazsam benim adım Şiyar değil. O bıçağı sana soktuğumda söyleyeceğim o zaman" ifadelerini içeren tehdit mesajlarını paylaştı.
"ÇOCUKLARIM DA ŞİDDET GÖRDÜ"

Evliliği boyunca fiziksel şiddete maruz kaldığını iddia eden kadın, boşanma sürecinde şiddetin daha da arttığını söyledi. İki çocuğunun da babaları tarafından şiddet gördüğünü ileri süren kadın, 5 yaşındaki oğluna yaşadığı travmalar nedeniyle otizm tanısı konulduğunu ifade etti.

"ÇOCUKLARIMLA GÜVEN İÇİN YAŞAMAK İSTİYORUM"

Çocuklarına yönelik şiddet iddialarıyla ilgili davanın 17 Haziran’da görüleceğini aktaran kadın, “Çocuklarımla güven içinde yaşamak istiyorum” sözleriyle destek istedi.

"O BICAĞI SANA SOKTUĞUMDA..."

Öte yandan kadın, eski eşinden aldığı mesajları da paylaştı. Şahsın, "Göreceğiz bakalım. Seni parçalara ayırmazsam benim adım Şiyar değil. O bıçağı sana soktuğumda söyleyeceğim o zaman" ifadeleri kan dondurdu.

