Sosyal medyada silah şovuna şafak baskını! Çok sayıda gözaltı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada silahlı paylaşım yapanlara yönelik operasyonun düğmesine bastı. Sosyal medya hesaplarında silahla ateş eden ve silahlı fotoğraflar paylaşan şahıslar tek tek deşifre edildi. Silahlı fotoğraflarını yayınlayarak sosyal medya üzerinden birbirlerine meydan okuyan şahısların adresleri takibe alındı.

Yapılan takip ve tarassut sonucu yaralama, tehdit, ruhsatsız silah bulundurma ve uyuşturucu suçlarından çok sayıda kaydı olan şüphelilere yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon yapıldı. Altındağ ilçesinde yapılan operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde Gasp Büro timlerince arama yapıldı. Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, "Sanal Çetelere" yönelik yapılan operasyonların kararlılıkla süreceğini ifade etti.