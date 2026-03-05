Eskişehir'de kan donduran olay! Karısını boğarak öldürdü, 7. kattan atladı

Eskişehir'de akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. 27 Şubat Cuma günü gerçekleşen olayın yaşandığı adres, Zafer Mahallesi Özaydın Sokak oldu.

Edinilen bilgiye göre, 58 yaşındaki Mehmet K., 7. katta bulunan evinden aşağıya atlayarak yaralandı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağ dizi yaralanan adam sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

CİNAYET PERDESİ ARALANDI

Yaralı adamın durumundan şüphelenen polis ekipleri daha sonra Mehmet K.'nin ikametine giriş yaptı. İçeride, Mehmet K.'nin eşi 50 yaşındaki Sevim Özdemir'in cansız bedenine ulaşıldı. Birkaç gün önce hayatını kaybettiği tespit edilen kadının ölümü şüpheli olarak değerlendirildi. Yapılan otopsi sonucu, Sevim Özdemir'in boğularak öldüğü belirlendi.

Şüpheli Mehmet K., Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde eşini boğarak öldürdüğünü kabul eden şüpheli, 'Eşe Karşı Kasten Öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.