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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 11:57
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 11:57

Evinde bulamadı, sokakta karşılaşınca dehşet saçtı: Boşanma aşamasındaki eşini katletti

Konya'da boşanma aşamasındaki eşlerin kavgası dehşetle bitti. Vennaz E. sokak ortasında silahla vurularak katledildi.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Evinde bulamadı, sokakta karşılaşınca dehşet saçtı: Boşanma aşamasındaki eşini katletti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 11:57
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 11:57

ilçesi Yazır Mahallesi Tören Sokak'ta meydana gelen olayda, 55 yaşındaki İzzet E., boşanma aşamasındaki eşi Vennaz E.'nin evine gitti. Kadını evde bulamayan cani tam dışarı çıkarken Vennaz E. ile sokakta karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmada dehşet yaşandı. 

Evinde bulamadı, sokakta karşılaşınca dehşet saçtı: Boşanma aşamasındaki eşini katletti

SOKAK ORTASINDA SİLAHLA VURDU

Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İzzet E., yanında bulunan tabancayla ateş ederek eşini yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı kadın hayatını kaybetti

Evinde bulamadı, sokakta karşılaşınca dehşet saçtı: Boşanma aşamasındaki eşini katletti

CANİ EVDE YAKALANDI

Saldırının ardından kaçan İzzet E., polis ekiplerinin çalışması sonucu evinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli İzzet E.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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ETİKETLER
#selçuklu
#Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
#Yazır Mahallesi
#İzzet E
#Vennaz E
#3. Sayfa
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