Siber suçlulara yönelik 61 ilde dev operasyon! Detaylar mide bulandırdı: Müstehcen çocuk görüntüleri ele geçirildi

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İstanbul
Siber suçlarla mücadele kapsamında operasyonlar devam ediyor. Son 5 günde 61 il merkezli düzenlenen operasyonlarda 547 şüpheli yakalandı.
Operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 155’i tutuklanırken, 183’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalarda şüphelilerin; sosyal medya platformlarında "ev, araba, arsa satış bedeli ve promosyon ödemesi" gibi temaları kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, çocuklara ait müstehcen görüntüler barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, bu sitelerin reklamını yaptıkları ve yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri tespit edildi.
Şüphelilerin ayrıca kamu ve tüzel kişilere ait web sitelerine yetkisiz erişim gerçekleştirdikleri belirlendi. Siber suçlarla mücadelenin ülke genelinde sürdürüleceği bildirildi.