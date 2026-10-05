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Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 11:09
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 11:14

Siber suçlulara yönelik 61 ilde dev operasyon! Detaylar mide bulandırdı: Müstehcen çocuk görüntüleri ele geçirildi

Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 günde 61 ilde düzenlenen operasyonlarda 547 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise mide bulandıran görüntüler ele geçirildi. Bazı şüphelilerin çocuklara ait müstehcen görüntüler bulundurdukları tespit edildi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 11:09
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 11:14

Siber suçlarla mücadele kapsamında operasyonlar devam ediyor. Son 5 günde 61 il merkezli düzenlenen operasyonlarda 547 şüpheli yakalandı. 

HABERİN ÖZETİ

Siber suçlulara yönelik 61 ilde dev operasyon! Detaylar mide bulandırdı: Müstehcen çocuk görüntüleri ele geçirildi

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Siber suçlarla mücadele kapsamında 61 il merkezli düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şüpheli yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.
Son 5 günde yapılan operasyonlarda 547 şüpheli yakalandı.
Yakalanan şüphelilerden 155'i tutuklanırken, 183'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
Şüphelilerin sosyal medyada dolandırıcılık yaptığı, çocuklara ait müstehcen görüntüler barındırdığı, yasa dışı bahis ve kumar oynattığı tespit edildi.
Ayrıca şüphelilerin kamu ve tüzel kişilere ait web sitelerine yetkisiz erişim sağladığı belirlendi.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 155’i tutuklanırken, 183’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Siber suçlulara yönelik 61 ilde dev operasyon! Detaylar mide bulandırdı: Müstehcen çocuk görüntüleri ele geçirildi

ÇOCUKLARA AİT MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLER BULUNDU

İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalarda şüphelilerin; platformlarında "ev, araba, arsa satış bedeli ve promosyon ödemesi" gibi temaları kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, çocuklara ait müstehcen görüntüler barındırdıkları, ve kumar oynattıkları, bu sitelerin reklamını yaptıkları ve yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri tespit edildi.

Siber suçlulara yönelik 61 ilde dev operasyon! Detaylar mide bulandırdı: Müstehcen çocuk görüntüleri ele geçirildi

KAMUYA AİT SİTELERE ERİŞİM SAĞLAMIŞLAR

Şüphelilerin ayrıca kamu ve tüzel kişilere ait web sitelerine yetkisiz erişim gerçekleştirdikleri belirlendi. Siber suçlarla mücadelenin ülke genelinde sürdürüleceği bildirildi.

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ETİKETLER
#yasa dışı bahis
#sosyal medya
#Siber Suçlarla Mücadele
#Emniyet Müdürlükleri
#Gündem
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