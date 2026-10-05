Siber suçlarla mücadele kapsamında operasyonlar devam ediyor. Son 5 günde 61 il merkezli düzenlenen operasyonlarda 547 şüpheli yakalandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Siber suçlulara yönelik 61 ilde dev operasyon! Detaylar mide bulandırdı: Müstehcen çocuk görüntüleri ele geçirildi Siber suçlarla mücadele kapsamında 61 il merkezli düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şüpheli yakalanarak haklarında işlem başlatıldı. Son 5 günde yapılan operasyonlarda 547 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 155'i tutuklanırken, 183'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Şüphelilerin sosyal medyada dolandırıcılık yaptığı, çocuklara ait müstehcen görüntüler barındırdığı, yasa dışı bahis ve kumar oynattığı tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin kamu ve tüzel kişilere ait web sitelerine yetkisiz erişim sağladığı belirlendi.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 155’i tutuklanırken, 183’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

ÇOCUKLARA AİT MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLER BULUNDU

İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalarda şüphelilerin; sosyal medya platformlarında "ev, araba, arsa satış bedeli ve promosyon ödemesi" gibi temaları kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, çocuklara ait müstehcen görüntüler barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, bu sitelerin reklamını yaptıkları ve yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri tespit edildi.

KAMUYA AİT SİTELERE ERİŞİM SAĞLAMIŞLAR

Şüphelilerin ayrıca kamu ve tüzel kişilere ait web sitelerine yetkisiz erişim gerçekleştirdikleri belirlendi. Siber suçlarla mücadelenin ülke genelinde sürdürüleceği bildirildi.