Eyüpsultan Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: Şüpheliler adliyeye sevk edildi

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İstanbul
Ankara Başsavcılığı tarafından Eyüpsultan Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de bulunduğu 28 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi’ne getirildi.
Eyüpsultan Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında, 2 Ekim sabahı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve Ankara'ya getirilen Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de aralarında bulunduğu 28 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
İşlemlerin ardından Ankara Adliyesi’ne getirilen 28 kişi hakkında “suç örgütüne üye olma”, “rüşvet alma”, “rüşvet verme” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından gözaltı kararı verildiği belirtilmişti.