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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 11:50
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 11:58

Milli Hızlı Tren raylara hazırlanıyor! Bakan Uraloğlu duyurdu: 2 yılda 14 set üretilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Milli Hızlı Tren’le ilgili yeni bir açıklama yaptı. Trenin ikinci setinde üretim çalışmalarının hızla sürdüğünü aktaran Bakan Uraloğlu, toplam 14 Milli Hızlı Tren seti üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 11:50
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 11:58

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , tarafından geliştirilen Milli Hızlı Tren’in üretim çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, ilk setin testleri devam ederken ikinci Milli Hızlı Tren setinin imalat çalışmalarının da sürdüğünü belirtti.

HABERİN ÖZETİ

Milli Hızlı Tren raylara hazırlanıyor! Bakan Uraloğlu duyurdu: 2 yılda 14 set üretilecek

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Hızlı Tren üretim çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunarak, ilk setin testlerinin devam ettiğini ve ikinci setin imalatının sürdüğünü belirtti.
İkinci Milli Hızlı Tren setinin imalat çalışmaları sürdürülüyor.
2027 ve 2028 yıllarında toplam 14 Milli Hızlı Tren seti üretilmesi hedefleniyor.
8 araçtan oluşan Milli Hızlı Tren setleri 577 yolcu kapasitesine sahip.
Trenlerin kritik bileşenleri olan Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi ile Cer Sistemi, ASELSAN iş birliğiyle yerli ve milli olarak tasarlanıp üretildi.
İlk Milli Hızlı Tren setinin saatte 225 kilometre işletme hızına sahip olduğu ve testler kapsamında saatte 250 kilometre hıza ulaştığı belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Milli Hızlı Tren raylara hazırlanıyor! Bakan Uraloğlu duyurdu: 2 yılda 14 set üretilecek

Uraloğlu, “İkinci Milli Hızlı Tren setimizin imalat çalışmalarını sürdürüyoruz. Bir taraftan ilk setimizin testlerini gerçekleştirirken diğer taraftan ikinci setimizi adım adım raylara hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Milli Hızlı Tren raylara hazırlanıyor! Bakan Uraloğlu duyurdu: 2 yılda 14 set üretilecek

HEDEF İKİ YILDA 14 SET

Milli Hızlı Tren üretiminin belirlenen takvim doğrultusunda devam edeceğini belirten Uraloğlu, 2027 yılında 7, 2028 yılında da 7 olmak üzere iki yılda toplam 14 Milli Hızlı Tren seti üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

Milli Hızlı Tren raylara hazırlanıyor! Bakan Uraloğlu duyurdu: 2 yılda 14 set üretilecek

Uraloğlu, 8 araçtan oluşan Milli Hızlı Tren setlerinin 577 yolcu kapasitesine sahip olduğunu belirtti. Trenlerin kritik bileşenlerinden Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi ile Cer Sistemi’nin iş birliğiyle yerli ve milli olarak tasarlanıp üretildiğini kaydetti.

Milli Hızlı Tren raylara hazırlanıyor! Bakan Uraloğlu duyurdu: 2 yılda 14 set üretilecek

İLK SETİN TESTLERİ SÜRÜYOR

İlk Milli Hızlı Tren setinin test sürecinin başarıyla devam ettiğini belirten Uraloğlu, saatte 225 kilometre işletme hızına sahip trenin dinamik seyir emniyeti testleri kapsamında saatte 250 kilometre hıza ulaştığını hatırlattı.

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#abdulkadir uraloğlu
#aselsan
#Türasaş
#Milli Hızlı Tren
#Raylar
#Ekonomi
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