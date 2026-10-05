Milli Hızlı Tren raylara hazırlanıyor! Bakan Uraloğlu duyurdu: 2 yılda 14 set üretilecek

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İstanbul
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ tarafından geliştirilen Milli Hızlı Tren’in üretim çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, ilk setin testleri devam ederken ikinci Milli Hızlı Tren setinin imalat çalışmalarının da sürdüğünü belirtti.
Uraloğlu, “İkinci Milli Hızlı Tren setimizin imalat çalışmalarını sürdürüyoruz. Bir taraftan ilk setimizin testlerini gerçekleştirirken diğer taraftan ikinci setimizi adım adım raylara hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı.
Milli Hızlı Tren üretiminin belirlenen takvim doğrultusunda devam edeceğini belirten Uraloğlu, 2027 yılında 7, 2028 yılında da 7 olmak üzere iki yılda toplam 14 Milli Hızlı Tren seti üretmeyi hedeflediklerini söyledi.
Uraloğlu, 8 araçtan oluşan Milli Hızlı Tren setlerinin 577 yolcu kapasitesine sahip olduğunu belirtti. Trenlerin kritik bileşenlerinden Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi ile Cer Sistemi’nin ASELSAN iş birliğiyle yerli ve milli olarak tasarlanıp üretildiğini kaydetti.
İlk Milli Hızlı Tren setinin test sürecinin başarıyla devam ettiğini belirten Uraloğlu, saatte 225 kilometre işletme hızına sahip trenin dinamik seyir emniyeti testleri kapsamında saatte 250 kilometre hıza ulaştığını hatırlattı.