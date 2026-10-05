Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ tarafından geliştirilen Milli Hızlı Tren’in üretim çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, ilk setin testleri devam ederken ikinci Milli Hızlı Tren setinin imalat çalışmalarının da sürdüğünü belirtti.

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HABERİN ÖZETİ Milli Hızlı Tren raylara hazırlanıyor! Bakan Uraloğlu duyurdu: 2 yılda 14 set üretilecek Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Hızlı Tren üretim çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunarak, ilk setin testlerinin devam ettiğini ve ikinci setin imalatının sürdüğünü belirtti. İkinci Milli Hızlı Tren setinin imalat çalışmaları sürdürülüyor. 2027 ve 2028 yıllarında toplam 14 Milli Hızlı Tren seti üretilmesi hedefleniyor. 8 araçtan oluşan Milli Hızlı Tren setleri 577 yolcu kapasitesine sahip. Trenlerin kritik bileşenleri olan Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi ile Cer Sistemi, ASELSAN iş birliğiyle yerli ve milli olarak tasarlanıp üretildi. İlk Milli Hızlı Tren setinin saatte 225 kilometre işletme hızına sahip olduğu ve testler kapsamında saatte 250 kilometre hıza ulaştığı belirtildi.

Uraloğlu, “İkinci Milli Hızlı Tren setimizin imalat çalışmalarını sürdürüyoruz. Bir taraftan ilk setimizin testlerini gerçekleştirirken diğer taraftan ikinci setimizi adım adım raylara hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı.

HEDEF İKİ YILDA 14 SET

Milli Hızlı Tren üretiminin belirlenen takvim doğrultusunda devam edeceğini belirten Uraloğlu, 2027 yılında 7, 2028 yılında da 7 olmak üzere iki yılda toplam 14 Milli Hızlı Tren seti üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

Uraloğlu, 8 araçtan oluşan Milli Hızlı Tren setlerinin 577 yolcu kapasitesine sahip olduğunu belirtti. Trenlerin kritik bileşenlerinden Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi ile Cer Sistemi’nin ASELSAN iş birliğiyle yerli ve milli olarak tasarlanıp üretildiğini kaydetti.

İLK SETİN TESTLERİ SÜRÜYOR

İlk Milli Hızlı Tren setinin test sürecinin başarıyla devam ettiğini belirten Uraloğlu, saatte 225 kilometre işletme hızına sahip trenin dinamik seyir emniyeti testleri kapsamında saatte 250 kilometre hıza ulaştığını hatırlattı.