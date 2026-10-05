TÜİK açıkladı! İşte 2026 Eylül ayı enflasyon verileri

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İstanbul
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen Eylül 2026 enflasyon rakamlarını açıkladı.
AA Finans'ın 20 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği beklenti anketinde Eylül ayı TÜFE beklentisi aylık yüzde 2,18 yönündeydi. TÜİK'in açıkladığı resmi verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1.84 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 29.73 olarak gerçekleşti.
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,07 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,51 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,79 artış olarak gerçekleşmişti.