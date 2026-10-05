Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen Eylül 2026 enflasyon rakamlarını açıkladı.

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HABERİN ÖZETİ TÜİK açıkladı! İşte 2026 Eylül ayı enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2026 enflasyon rakamlarını açıkladı. Eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 1.84 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 29.73 olarak gerçekleşti. AA Finans'ın 20 ekonomistin katıldığı beklenti anketinde Eylül ayı TÜFE beklentisi aylık yüzde 2,18 seviyesindeydi.

AA Finans'ın 20 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği beklenti anketinde Eylül ayı TÜFE beklentisi aylık yüzde 2,18 yönündeydi. TÜİK'in açıkladığı resmi verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1.84 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 29.73 olarak gerçekleşti.

AĞUSTOS AYI VERİLERİ NASIL GELMİŞTİ?

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,07 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,51 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,79 artış olarak gerçekleşmişti.