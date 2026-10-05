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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 09:58
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 10:13

TÜİK açıkladı! İşte 2026 Eylül ayı enflasyon verileri

TÜİK, merakla beklenen Eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Eylül ayında aylık bazda yüzde 1,84 artarken, yıllık enflasyon yüzde 29,73 seviyesine geriledi. İşte Eylül ayı enflasyonunun tüm detayları ve ekonomi yönetimi için öne çıkan kritik göstergeler...

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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TÜİK açıkladı! İşte 2026 Eylül ayı enflasyon verileri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 09:58
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 10:13

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen Eylül 2026 rakamlarını açıkladı.

HABERİN ÖZETİ

TÜİK açıkladı! İşte 2026 Eylül ayı enflasyon verileri

Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2026 enflasyon rakamlarını açıkladı.
Eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 1.84 artış gösterdi.
Yıllık enflasyon ise yüzde 29.73 olarak gerçekleşti.
AA Finans'ın 20 ekonomistin katıldığı beklenti anketinde Eylül ayı TÜFE beklentisi aylık yüzde 2,18 seviyesindeydi.
Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.

AA Finans'ın 20 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği beklenti anketinde Eylül ayı TÜFE beklentisi aylık yüzde 2,18 yönündeydi. TÜİK'in açıkladığı resmi verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1.84  artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 29.73  olarak gerçekleşti.

TÜİK açıkladı! İşte 2026 Eylül ayı enflasyon verileri

AĞUSTOS AYI VERİLERİ NASIL GELMİŞTİ?

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,07 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,51 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,79 artış olarak gerçekleşmişti.

 

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ETİKETLER
#enflasyon
#eylül ayı enflasyon
#Ekonomi
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