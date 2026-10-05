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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 11:39
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 11:44

Eylül ayının zam şampiyonu belli oldu: Fiyatı en çok artan ve azalan ürünler listesinde dikkat çeken detay

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerinin ardından eylül ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Buna göre tüketici bazında eylülde en yüksek fiyat artışı yüzde 25,79 ile yükseköğretim eğitimde görüldü. Fiyatı en çok ucuzlayan ürün ise yüzde 24,41 ile turunçgiller oldu.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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Eylül ayının zam şampiyonu belli oldu: Fiyatı en çok artan ve azalan ürünler listesinde dikkat çeken detay
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 11:39
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 11:44

Eylül ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünlere bakıldığında dönemsel harcamaların listeye yön verdiği görülüyor. Bu kapsamda yeni akademik yılın başlamasıyla fiyatı en çok artan ürünlerin başında yüksek öğretim yer alırken, yine yatılı okullar, üniversiteler ve diğer eğitim kurumlarındaki konaklama hizmetleri listenin üçüncü sırasına yerleşti.

HABERİN ÖZETİ

Eylül ayının zam şampiyonu belli oldu: Fiyatı en çok artan ve azalan ürünler listesinde dikkat çeken detay

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
TÜİK verilerine göre, eylül ayında yeni akademik yılın başlamasıyla birlikte fiyatı en çok artan ürün yükseköğretim eğitimi olurken, fiyatı en çok düşen ürün taze turunçgiller oldu.
Eylül ayında en yüksek fiyat artışı yüzde 25,79 ile yükseköğretim eğitiminde gerçekleşti.
Yükseköğretimdeki artışı yüzde 23,31 ile taze hurma, incir ve tropikal meyveler ile yüzde 19,99 ile eğitim kurumlarındaki konaklama hizmetleri izledi.
Okul servisleri yüzde 16,04, motorin yüzde 12,93, margarin yüzde 12,23 ve benzin yüzde 11,55 oranında artış gösterdi.
Fiyatı en çok düşen ürün yüzde -24,41 ile taze turunçgiller oldu.
Taze turunçgilleri yüzde -17,62 ile diğer taze veya soğutulmuş sebzeler ve yüzde -13,12 ile diğer taze meyveler takip etti.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Eylül ayının zam şampiyonu belli oldu: Fiyatı en çok artan ve azalan ürünler listesinde dikkat çeken detay

EN YÜKSEK ARTIŞ YÜKSEKÖĞRETİM'DE

Türkiye İstatistik Kurumu () verilerine göre, eylülde yüzde 25,79 olan eğitimi fiyat artışını, yüzde 23,31 ile "hurma, incir ve tropikal meyveler, taze" ve yüzde 19,99 ile "yatılı okullar, üniversiteler ve diğer eğitim kurumlarındaki konaklama hizmetleri" kategorileri izledi.

Eylülde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 16,04 ile okul servisleri, yüzde 12,93 ile (mazot), yüzde 12,23 ile margarin, yüzde 11,55 ile yer aldı.

Eylül ayının zam şampiyonu belli oldu: Fiyatı en çok artan ve azalan ürünler listesinde dikkat çeken detay

 

EYLÜL AYINDA FİYATI EN ÇOK ARTAN ÜRÜNLER

Yükseköğretim eğitimi: Yüzde 25,79

Hurma, incir ve tropikal meyveler, taze: Yüzde 23,31

Yatılı okullar, üniversiteler ve diğer eğitim kurumlarındaki konaklama hizmetleri: Yüzde 19,99

Okul servisleri: Yüzde 16,04

Eylül ayının zam şampiyonu belli oldu: Fiyatı en çok artan ve azalan ürünler listesinde dikkat çeken detay

 

Motorin (mazot): Yüzde 12,93

Margarin: Yüzde 12,23

Benzin: Yüzde 11,55

Eylül ayının zam şampiyonu belli oldu: Fiyatı en çok artan ve azalan ürünler listesinde dikkat çeken detay

 

Görsel-işitsel içeriklerin aboneliği, kiralanması ve çevrim içi yayın hizmetleri: Yüzde 10,30

Kömür, kömür briketi ve turba: Yüzde 9,84

Yakacak odun, peletler ve briketler dahil: Yüzde 8,48

 

Eylül ayının zam şampiyonu belli oldu: Fiyatı en çok artan ve azalan ürünler listesinde dikkat çeken detay

 

EYLÜL AYINDA FİYATI EN ÇOK DÜŞEN ÜRÜNLER

Turunçgiller, taze: Yüzde -24,41

Diğer sebzeler, taze veya soğutulmuş: Yüzde -17,62

Diğer meyveler, taze: Yüzde -13,12

Eylül ayının zam şampiyonu belli oldu: Fiyatı en çok artan ve azalan ürünler listesinde dikkat çeken detay

Hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı: Yüzde -12,96

Yumrulu sebzeler: Yüzde -11,78

Kişisel ulaşım araçlarının sürücüsüz olarak kiralanması: Yüzde -9,22

Eylül ayının zam şampiyonu belli oldu: Fiyatı en çok artan ve azalan ürünler listesinde dikkat çeken detay

 

Balıklar, canlı, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş: Yüzde -8,89

Sert çekirdekli ve yumuşak çekirdekli meyveler, taze: Yüzde -8,41

Hava yolu ile yurt içi yolcu taşımacılığı: Yüzde -6,80

Yeşil baklagil sebzeleri, taze veya soğutulmuş: Yüzde -6,61

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#TÜİK
#benzin
#motorin
#yükseköğretim
#Okul Servisleri
#Ekonomi
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