Eylül ayının zam şampiyonu belli oldu: Fiyatı en çok artan ve azalan ürünler listesinde dikkat çeken detay

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İstanbul
Eylül ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünlere bakıldığında dönemsel harcamaların listeye yön verdiği görülüyor. Bu kapsamda yeni akademik yılın başlamasıyla fiyatı en çok artan ürünlerin başında yüksek öğretim yer alırken, yine yatılı okullar, üniversiteler ve diğer eğitim kurumlarındaki konaklama hizmetleri listenin üçüncü sırasına yerleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, eylülde yüzde 25,79 olan yükseköğretim eğitimi fiyat artışını, yüzde 23,31 ile "hurma, incir ve tropikal meyveler, taze" ve yüzde 19,99 ile "yatılı okullar, üniversiteler ve diğer eğitim kurumlarındaki konaklama hizmetleri" kategorileri izledi.
Eylülde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 16,04 ile okul servisleri, yüzde 12,93 ile motorin (mazot), yüzde 12,23 ile margarin, yüzde 11,55 ile benzin yer aldı.
Yükseköğretim eğitimi: Yüzde 25,79
Hurma, incir ve tropikal meyveler, taze: Yüzde 23,31
Yatılı okullar, üniversiteler ve diğer eğitim kurumlarındaki konaklama hizmetleri: Yüzde 19,99
Okul servisleri: Yüzde 16,04
Motorin (mazot): Yüzde 12,93
Margarin: Yüzde 12,23
Benzin: Yüzde 11,55
Görsel-işitsel içeriklerin aboneliği, kiralanması ve çevrim içi yayın hizmetleri: Yüzde 10,30
Kömür, kömür briketi ve turba: Yüzde 9,84
Yakacak odun, peletler ve briketler dahil: Yüzde 8,48
Turunçgiller, taze: Yüzde -24,41
Diğer sebzeler, taze veya soğutulmuş: Yüzde -17,62
Diğer meyveler, taze: Yüzde -13,12
Hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı: Yüzde -12,96
Yumrulu sebzeler: Yüzde -11,78
Kişisel ulaşım araçlarının sürücüsüz olarak kiralanması: Yüzde -9,22
Balıklar, canlı, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş: Yüzde -8,89
Sert çekirdekli ve yumuşak çekirdekli meyveler, taze: Yüzde -8,41
Hava yolu ile yurt içi yolcu taşımacılığı: Yüzde -6,80
Yeşil baklagil sebzeleri, taze veya soğutulmuş: Yüzde -6,61