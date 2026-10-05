Eylül ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünlere bakıldığında dönemsel harcamaların listeye yön verdiği görülüyor. Bu kapsamda yeni akademik yılın başlamasıyla fiyatı en çok artan ürünlerin başında yüksek öğretim yer alırken, yine yatılı okullar, üniversiteler ve diğer eğitim kurumlarındaki konaklama hizmetleri listenin üçüncü sırasına yerleşti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Eylül ayının zam şampiyonu belli oldu: Fiyatı en çok artan ve azalan ürünler listesinde dikkat çeken detay TÜİK verilerine göre, eylül ayında yeni akademik yılın başlamasıyla birlikte fiyatı en çok artan ürün yükseköğretim eğitimi olurken, fiyatı en çok düşen ürün taze turunçgiller oldu. Eylül ayında en yüksek fiyat artışı yüzde 25,79 ile yükseköğretim eğitiminde gerçekleşti. Yükseköğretimdeki artışı yüzde 23,31 ile taze hurma, incir ve tropikal meyveler ile yüzde 19,99 ile eğitim kurumlarındaki konaklama hizmetleri izledi. Okul servisleri yüzde 16,04, motorin yüzde 12,93, margarin yüzde 12,23 ve benzin yüzde 11,55 oranında artış gösterdi. Fiyatı en çok düşen ürün yüzde -24,41 ile taze turunçgiller oldu. Taze turunçgilleri yüzde -17,62 ile diğer taze veya soğutulmuş sebzeler ve yüzde -13,12 ile diğer taze meyveler takip etti.

EN YÜKSEK ARTIŞ YÜKSEKÖĞRETİM'DE

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, eylülde yüzde 25,79 olan yükseköğretim eğitimi fiyat artışını, yüzde 23,31 ile "hurma, incir ve tropikal meyveler, taze" ve yüzde 19,99 ile "yatılı okullar, üniversiteler ve diğer eğitim kurumlarındaki konaklama hizmetleri" kategorileri izledi.

Eylülde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 16,04 ile okul servisleri, yüzde 12,93 ile motorin (mazot), yüzde 12,23 ile margarin, yüzde 11,55 ile benzin yer aldı.

EYLÜL AYINDA FİYATI EN ÇOK ARTAN ÜRÜNLER

Yükseköğretim eğitimi: Yüzde 25,79

Hurma, incir ve tropikal meyveler, taze: Yüzde 23,31

Yatılı okullar, üniversiteler ve diğer eğitim kurumlarındaki konaklama hizmetleri: Yüzde 19,99

Okul servisleri: Yüzde 16,04

Motorin (mazot): Yüzde 12,93

Margarin: Yüzde 12,23

Benzin: Yüzde 11,55

Görsel-işitsel içeriklerin aboneliği, kiralanması ve çevrim içi yayın hizmetleri: Yüzde 10,30

Kömür, kömür briketi ve turba: Yüzde 9,84

Yakacak odun, peletler ve briketler dahil: Yüzde 8,48

EYLÜL AYINDA FİYATI EN ÇOK DÜŞEN ÜRÜNLER

Turunçgiller, taze: Yüzde -24,41

Diğer sebzeler, taze veya soğutulmuş: Yüzde -17,62

Diğer meyveler, taze: Yüzde -13,12

Hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı: Yüzde -12,96

Yumrulu sebzeler: Yüzde -11,78

Kişisel ulaşım araçlarının sürücüsüz olarak kiralanması: Yüzde -9,22

Balıklar, canlı, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş: Yüzde -8,89

Sert çekirdekli ve yumuşak çekirdekli meyveler, taze: Yüzde -8,41

Hava yolu ile yurt içi yolcu taşımacılığı: Yüzde -6,80

Yeşil baklagil sebzeleri, taze veya soğutulmuş: Yüzde -6,61