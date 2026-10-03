Fahiş hesap, tehdit ve zorla senet: Ankara'nın eğlence mekanlarına baskın

Ankara’nın Polatlı ilçesinde eğlence merkezlerine operasyon yapıldı.

MÜŞTERİLERDEN FAHİŞ HESAP ALINDI KADINLAR FUHŞA ZORLANDI

Polatlı ilçesi Gülveren Mahallesi'nde bulunan eğlence mekanları hakkında "müşterilerden fahiş fiyatlar talep edildiği", "hesaplara itiraz edenlerin tehdit edilerek senet imzalamaya zorlandıkları", "uyuşturucu ticareti yapıldığı" ve "mekanlarda çalışan kadınları fuhuşa zorladıkları" gibi ihbarların ardından Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığının çalışmaları ile Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 19 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda eğlence merkezleri denetlendi ve 68 kişi gözaltına alındı, 94 kadına idari işlem uygulandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edileceği öğrenildi.