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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 08:27
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 08:27

Fahiş hesap, tehdit ve zorla senet: Ankara'nın eğlence mekanlarına baskın

Ankara'da eğlence mekanlarında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Yapılan baskınlarda fahiş hesap, tehditle senet imzalatma, kadınları fuhşa suçlama ihbarlarıyla eş zamanlı operasyon yapıldı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 08:27
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 08:27

 ’nın ilçesinde eğlence merkezlerine operasyon yapıldı.

MÜŞTERİLERDEN FAHİŞ HESAP ALINDI KADINLAR FUHŞA ZORLANDI

Polatlı ilçesi Gülveren Mahallesi'nde bulunan eğlence mekanları hakkında "müşterilerden fahiş fiyatlar talep edildiği", "hesaplara itiraz edenlerin tehdit edilerek senet imzalamaya zorlandıkları", "uyuşturucu ticareti yapıldığı" ve "mekanlarda çalışan kadınları fuhuşa zorladıkları" gibi ihbarların ardından Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığının çalışmaları ile Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 19 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 

Operasyonlarda eğlence merkezleri denetlendi ve 68 kişi gözaltına alındı, 94 kadına idari işlem uygulandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından Polatlı 'na sevk edileceği öğrenildi.

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ETİKETLER
#ankara
#polatlı
#cumhuriyet başsavcılığı
#ankara emniyet müdürlüğü
#Gülveren Mahallesi
#Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı
#3. Sayfa
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