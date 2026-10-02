Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Yasa dışı bahis operasyonunda 33 tutuklama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis faaliyetleri yürüten suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında sevk edilen şüphelilerden 33'ü tutuklandı. Şüphelilerin, yasa dışı bahis oynatılması için yer ve imkan sağladıkları, başkaları adına temin edilen banka hesapları, GSM hatları ve kripto hesapları üzerinden para transferi yaptıkları tespit edildi. Hakkında gözaltı kararı verilen 45 şüpheliden 36'sı 29 Eylül 2026 tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Alınan ifade ve teşhisler doğrultusunda soruşturmaya 7 şüpheli daha dahil edildi. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 33'ü hakkında tutuklama, 8'i hakkında ise adli kontrol tedbiri kararı verildi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelilerin, yasa dışı bahis siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatılması için yer ve imkan sağladıkları ve şahısları organize ettikleri belirlendi.

BANKA HESAPLARI VE GSM HATLARINI PARA KARŞILIĞI KULLANMIŞLAR

Soruşturma kapsamında yapılan tespitlerde şüphelilerin, farklı şahıslar adına temin edilen banka hesap numaraları, GSM hatları ve mobil bankacılık hesaplarını para karşılığında aldıkları ortaya çıkarıldı.

Şüphelilerin ayrıca şahıslara ait IBAN bilgilerini kullanarak yasa dışı bahis faaliyetlerinden gelir elde ettikleri, elde edilen gelirleri ise mobil bankacılık sistemi üzerinden başka şahıslara ait hesaplara aktardıkları tespit edildi.

45 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI

Elde edilen bahis gelirlerinin, yine farklı şahıslar adına açılan kripto para hesaplarına kripto para havalesi yoluyla aktarıldığı da belirlendi. Tespitlerin ardından 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

29 Eylül 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlenirken, 45 şüpheliden 36’sı yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumdaki 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

33 KİŞİ TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yapılan yeni açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin ortaya çıkarılması için yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; yasa dışı bahis siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatılması için yer ve imkan sağladıkları, şahısları organize ettikleri, bu şahıslar adına temin edilen banka hesap numaraları, GSM hatları ve mobil bankacılık hesaplarını para karşılığında aldıkları, şahıslara ait IBAN bilgilerini kullanmak suretiyle yasa dışı bahisten gelir elde ettikleri, elde edilen gelirlerin mobil bankacılık sistemi kullanılarak başkaca şahıslara ait hesap numaralarına aktardıkları veya yine bu şahıslar adına açılan kripto para hesaplarına kripto havalesi gerçekleştirdikleri tespit edilen 45 şüpheli şahsa yönelik 29.09.2026 günü eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir.



Şüphelilerin alınan ifade ve teşhisleriyle soruşturmaya 7 şüpheli şahıs dahil edilmiştir. Bu şahıslardan 5'i hakkında gözaltı kararı verilmiş olup diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.



02.10.2026 tarihinde İl Jandarma Komutanlığında ifade işlemleri biten toplam 40 şüpheli şahsın Cumhuriyet Başsavcılığımıza mevcutlu olarak sevki sağlanmış, Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan 1 şüpheli şahsın SEGBİS bağlantısı ile ifadesi alınmıştır.



Cumhuriyet Başsavcılığımıza mevcutlu olarak gelen 35 şüpheli şahıs ile birlikte; toplamda 36 şüpheli şahıs tutuklama talebiyle, 5 şüpheli şahıs adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir.



Sulh Ceza Hakimliğince 33 şüpheli şahıs hakkında tutuklama, 8 şüpheli şahıs hakkında adli kontrol tedbirine karar verilmiştir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir."