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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 09:45
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 09:47

Bahisten PFDK'ya sevk edilen yöneticiler hangi cezaları alacak? İşte 57. maddenin tüm detayları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve TFF 1. Lig kulüplerinde son 5 yıl içerisinde yöneticilik yapan ve bahis oynadığı belirlenen 448 kişinin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı. Sevk listesinde Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban da bulunuyor.

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Bahisten PFDK'ya sevk edilen yöneticiler hangi cezaları alacak? İşte 57. maddenin tüm detayları
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 09:45
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 09:47

, 2026-2027 sezonunda ve kategorilerinde yer alan kulüplerde son 5 yıllık süreçte idarecilik yapmış isimlere yönelik geniş kapsamlı bir inceleme gerçekleştirdi. 

Bahisten PFDK'ya sevk edilen yöneticiler hangi cezaları alacak? İşte 57. maddenin tüm detayları

Yapılan tespitler sonucunda, görev yaptıkları dönemde bahis oynadığı saptanan tam 448 idareci Profesyonel Disiplin Kurulu'na () sevk edildi.

Bahisten PFDK'ya sevk edilen yöneticiler hangi cezaları alacak? İşte 57. maddenin tüm detayları

DÖRT BÜYÜKLERDE BİLANÇO AĞIR: BAŞKAN VE YÖNETİCİLER LİSTEDE

Açıklanan dev listede Türk futbolunun köklü kulüplerinden çok sayıda yöneticinin yer alması dikkat çekti. İncelemeler neticesinde PFDK'ya sevk edilen isimlerin kulüplere göre dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

  • Trabzonspor: 13 isim
  • Beşiktaş: 10 isim
  • Galatasaray: 5 isim
  • Fenerbahçe: 3 isim

Disipline gönderilenler arasında üst düzey yöneticilerin bulunması şok etkisi yarattı. Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen isimler arasında öne çıktı.

Bahisten PFDK'ya sevk edilen yöneticiler hangi cezaları alacak? İşte 57. maddenin tüm detayları

FUTBOL DİSİPLİN TALİMATI’NIN 57. MADDESİ NE ÖNGÖRÜYOR?

Kulüp idarecilerinin disipline gönderilmesine gerekçe gösterilen Futbol Disiplin Talimatı'nın "Bahis ve Benzeri Şans Oyunları" başlıklı 57. maddesi, futbol paydaşlarına yönelik ağır yaptırımlar ve net kurallar içeriyor.

İlgili maddenin getirdiği yasaklar ve cezai yaptırımlar şu şekildedir:

Futbol Disiplin Talimatı – Madde 57:

Bu talimat kapsamındaki kişilerin;

a) Futbol müsabakaları ve/veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan ya da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamaları yasaktır.

b) Futbol müsabakalarına ilişkin olarak düzenlenen bahis ve benzeri şans oyunlarını ya da benzer etkinlik veya işlemleri tanıtan, aracılık eden, düzenleyen veya gerçekleştiren işletme, organizasyon ve kuruluşlarda (Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere) doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir görev veya menfaat sahibi olamazlar.

Bahisten PFDK'ya sevk edilen yöneticiler hangi cezaları alacak? İşte 57. maddenin tüm detayları

Cezai Yaptırım: Aksine hareket eden kişiler, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

Reklam Yasağı: Yetkili makamlarca lisanslanmamış bahis kuruluşlarının, stadyumlarda bulunan reklam panoları ve sair ekipmanlarının kullanımı suretiyle de dahil herhangi bir mecrada tanıtımının veya reklamının yapılması yasaktır. Bu yasağa söz konusu kuruluşların iştirakleri ile bu kuruluşları çağrıştıran şekilde tanıtım ve reklam yapılması da dahildir.

Bahisten PFDK'ya sevk edilen yöneticiler hangi cezaları alacak? İşte 57. maddenin tüm detayları
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#trabzonspor
#Süper Lig
#TFF
#Futbol
#pfdk
#Tff 1. Lig
#Spor
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