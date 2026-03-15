Feci kazada otomobil bariyerlere saplandı! Ankara'da korkutan kaza

Ankara'nın Sincan ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Yenikent-İstanbul yolu bağlantısı oldu.
Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle demir bariyer aracın ön camından girip arkasından çıktı.
Çevredekilerin kazayı yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafikte kısa süreli aksamalar yaşanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.