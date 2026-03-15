Editor
 | Yasin Aşan

Feci kazada otomobil bariyerlere saplandı! Ankara'da korkutan kaza

Ankara'nın Sincan ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Seyir halindeyken kontrolden çıkan hafif ticari araç, bariyerlere ok gibi saplandı. Demir bariyer aracın ön camından girip arka camından çıkarken sürücü kazayı yaralı olarak atlattı.

GİRİŞ:
15.03.2026
saat ikonu 17:13
GÜNCELLEME:
15.03.2026
saat ikonu 17:13

Ankara'nın Sincan ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Yenikent-İstanbul yolu bağlantısı oldu.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle demir bariyer aracın ön camından girip arkasından çıktı.

Çevredekilerin kazayı yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafikte kısa süreli aksamalar yaşanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bursa'da hırsız feci şekilde can verdi! Elektrik akımına kapıldı
UEFA'dan "Finalissima" için flaş karar! Arjantin - İspanya maçı iptal edildi
