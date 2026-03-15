TÜMÜTümü
UEFA'dan "Finalissima" için flaş karar! Arjantin - İspanya maçı iptal edildi

Son dakika haberi: UEFA, Arjantin ile İspanya arasında 27 Mart'ta Katar'da oynanması planlanan "Finalissima" maçının güvenlik gerekçesiyle iptal edildiğini açıkladı.

GİRİŞ:
15.03.2026
saat ikonu 16:21
|
GÜNCELLEME:
15.03.2026
saat ikonu 17:00

UEFA, Arjantin ile İspanya arasında Katar'da oynanması planlanan Finalissima 2026'yla ilgili flaş bir açıklama yaptı.

HABERİN ÖZETİ

UEFA, Arjantin ile İspanya arasında Katar'da oynanması planlanan Finalissima 2026'nın iptal edildiğini ve alternatif tarihler konusunda anlaşmaya varılamadığını duyurdu.
27 Mart'ta Katar'ın Lusail Stadı'nda oynanması planlanan Arjantin-İspanya karşılaşması, bölgedeki politik ve riskli durum nedeniyle iptal edildi.
UEFA'nın Bernabeu'da yarı yarıya seyircili ve iki ayaklı maç teklifi Arjantin tarafından reddedildi.
Arjantin, maçı Dünya Kupası'ndan sonra oynamak istedi ancak İspanya'nın uygun takvimi olmadığı için bu teklif kabul edilmedi.
27 Mart'ta Katar'ın Lusail Stadı'nda oynanması gereken Arjantin-İspanya karşılaşmasının bölgedeki politik ve riskli durum nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

ALTERNATİF TARİH İÇİN ANLAŞAMADILAR

Arjantin ile UEFA arasında alternatif bir tarih ve yer konusunda anlaşmaya varılamadığı da ifade edildi.

UEFA'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

""Bernabeu'da yarı yarıya seyircili, Bernabeu ve Buenos Aires'te olmak üzere iki ayaklı, alternatif tarih 30 Mart'ta oynama gibi tekliflerimiz Arjantin tarafından reddedildi. Arjantin maçı Dünya Kupası'ndan sonra oynamak istedi fakat İspanya'nın uygun bir takvimi olmadığı için bu seçenek de elenmek zorunda kaldı"

