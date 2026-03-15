UEFA'dan "Finalissima" için flaş karar! Arjantin - İspanya maçı iptal edildi

UEFA, Arjantin ile İspanya arasında Katar'da oynanması planlanan Finalissima 2026'yla ilgili flaş bir açıklama yaptı.
27 Mart'ta Katar'ın Lusail Stadı'nda oynanması gereken Arjantin-İspanya karşılaşmasının bölgedeki politik ve riskli durum nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
Arjantin ile UEFA arasında alternatif bir tarih ve yer konusunda anlaşmaya varılamadığı da ifade edildi.
UEFA'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
""Bernabeu'da yarı yarıya seyircili, Bernabeu ve Buenos Aires'te olmak üzere iki ayaklı, alternatif tarih 30 Mart'ta oynama gibi tekliflerimiz Arjantin tarafından reddedildi. Arjantin maçı Dünya Kupası'ndan sonra oynamak istedi fakat İspanya'nın uygun bir takvimi olmadığı için bu seçenek de elenmek zorunda kaldı"