Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’dan flaş hamle! 8 oyuncunun bileti kesildi

Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, 2026-2027 sezonu için kadro planlamasına şimdiden başladı. Deneyimli çalıştırıcı, takımda görmek istemediği 8 futbolcunun listesini belirledi.

Öncelik kiralık oyunculara verilecek. Siyah-beyazlıların kiralık olarak gönderdiği 11 oyuncudan 3’ünün, kulüpleri tarafından satın alma opsiyonlarının kullanılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Buna göre, Trabzonspor Ernest Muçi, Cagliari Semih Kılıçsoy ve Hull City Amir Hadziahmetovic'i opsiyonlarını kullanarak satın alacak ve Beşiktaş bu üç oyuncudan toplam 23,5 milyon Euro bonservis geliri elde edecek.

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ 8 OYUNCUNUN TAKIM BULMASINI SAĞLAYACAK

Diğer yandan, Al-Musrati, Jean Onana ve Joao Mario’nun opsiyonları olmasına rağmen, düzenli forma şansı bulamadıkları için kulüplerinin bu hakları kullanması beklenmiyor. Yalçın, bu üç futbolcunun yanı sıra Elan Ricardo, Can Keleş, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan ve Emrecan Terzi’yi de kadroda istemiyor.

Beşiktaş yönetimi, yeni sezon öncesi belirlenen bu 8 oyuncunun kendileri için takım bulmasını sağlayacak ve kadroda değişiklikler yapacak.