Spor
Avatar
Editor
 Berkay Alptekin

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’dan flaş hamle! 8 oyuncunun bileti kesildi

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, 2026-2027 sezonu için kadro planlamasına başladı. Deneyimli teknik adamın takımda istemediği 8 oyuncudan oluşan listeyi yönetime sunduğu belirtildi.

GİRİŞ:
15.03.2026
saat ikonu 13:20
|
GÜNCELLEME:
15.03.2026
saat ikonu 13:57

Beşiktaş’ta teknik direktör , 2026-2027 sezonu için kadro planlamasına şimdiden başladı. Deneyimli çalıştırıcı, takımda görmek istemediği 8 futbolcunun listesini belirledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında 8 oyuncuyu takımda istemediğini belirlerken, kiralık gönderilen 3 oyuncudan 23.5 milyon Euro bonservis geliri bekleniyor.
Sergen Yalçın, 2026-2027 sezonu kadro planlamasına başlayarak 8 futbolcuyu kadroda görmek istemediğini bildirdi.
Kiralık oyuncular Ernest Muçi, Semih Kılıçsoy ve Amir Hadziahmetovic'in kulüpleri tarafından satın alma opsiyonlarının kullanılması bekleniyor.
Bu üç oyuncunun satışından Beşiktaş'ın toplam 23.5 milyon Euro bonservis geliri elde edeceği öngörülüyor.
Yalçın'ın kadroda istemediği 8 oyuncu arasında Al-Musrati, Jean Onana, Joao Mario, Elan Ricardo, Can Keleş, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan ve Emrecan Terzi yer alıyor.
Beşiktaş yönetimi, yeni sezon öncesi bu 8 oyuncunun kendilerine takım bulmasını sağlayacak.
Öncelik kiralık oyunculara verilecek. Siyah-beyazlıların kiralık olarak gönderdiği 11 oyuncudan 3’ünün, kulüpleri tarafından satın alma opsiyonlarının kullanılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Buna göre, Trabzonspor Ernest Muçi, Cagliari Semih Kılıçsoy ve Hull City Amir Hadziahmetovic'i opsiyonlarını kullanarak satın alacak ve Beşiktaş bu üç oyuncudan toplam 23,5 milyon Euro bonservis geliri elde edecek.

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ 8 OYUNCUNUN TAKIM BULMASINI SAĞLAYACAK

Diğer yandan, Al-Musrati, Jean Onana ve Joao Mario’nun opsiyonları olmasına rağmen, düzenli forma şansı bulamadıkları için kulüplerinin bu hakları kullanması beklenmiyor. Yalçın, bu üç futbolcunun yanı sıra Elan Ricardo, Can Keleş, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan ve Emrecan Terzi’yi de kadroda istemiyor.

Beşiktaş yönetimi, yeni sezon öncesi belirlenen bu 8 oyuncunun kendileri için takım bulmasını sağlayacak ve kadroda değişiklikler yapacak.

