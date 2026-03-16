Fren arızası için kenara çekmişti: Otomobil, içindeki iki kişiyle şarampole yuvarlandı

D-100 karayolu Ankara istikameti Eşme çıkışı mevkisinde seyir halinde olan İ.B.’nin kullandığı otomobilin frenlerinde arıza meydana geldi. Durumu fark eden sürücü aracını sağa çekerek kontrol etmek için dışarı çıktı. Sürücü aracı kontrol ederken el freninin boşalması nedeniyle hareket eden otomobil, yaklaşık 40 metre aşağıya uçtu.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Otomobilin içinde bulunan yolcular E.B. ve R.B.'nin şarampole yuvarlandığını görenler olaya müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. E.B. ve R.B.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu ve kazayı hafif sıyrıklarla atlattıkları bildirildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.