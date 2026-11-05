Freni boşalan minibüs dehşet saçtı: Çok sayıda yaralı var

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Mersin’in Tarsus ilçesinde M.Y. idaresindeki yolcu minibüsü, freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Sürücüsünün durduramadığı minibüs, 5 araca çarparak durabildi.
Kazada 16 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.