Galatasaray'ın kutlamalarında kavga: 7 yaşındaki çocuğun yüzüne şişe attılar

Adana'da Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında kan aktı. Galatasaraylı taraftarların Adana Demirsporlu taraftarlarla kavgasında küçük çocuk hedef oldu.

ADANA'DA GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUĞU COŞKUYLA KUTLANDI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında evinde Antalyaspor ile karşılaştığı mücadeleyi 4-2 skorla kazanarak 26. şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray'ın şampiyonluğu Türkiye genelinde olduğu gibi Adana'da da büyük coşkuyla kutlandı. Yüzlerce taraftar, merkez Seyhan ilçesindeki Gençlik Meydanı'nda toplanıp meşale ve havai fişeklerle şampiyonluğu kutladı.

ÇOCUĞUN YÜZÜNE ALKOL ŞİŞESİ FIRLATTILAR, POLİS MÜDAHALE ETTİ



Bir grup Adana Demirsporlu taraftar ise meydana gelip Adana Demirspor lehine slogan attı. Gruptan bir kişi, Ç.T. (7) isimli çocuğun yüzüne alkol şişesi fırlattı. Polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle grup, biber gazı sıkılarak uzaklaştırıldı.

BABA TEPKİ GÖSTERDİ: "BUNLAR TARAFTAR DEĞİL TERÖRİST!"

Polisin kovaladığı taraftarlara kaşı açılan Ç.T.'nin babası Sedat Taşkın tepki gösterdi. İHA muhabirine konuşan Sedat Taşkın, "Bir grup taraftar geldi Adana Demirspor lehine slogan attı çocuğun yüzüne alkol şişesi fırlattılar. Böyle rezil bir Adana Demirspor taraftar grubu olmaz. Çocuğun kaşı yarıldı, bu namussuzluk. Millet buraya eğlenmeye geliyor bunlar çeteleşmiş. Bunlar Adana Demirspor'u taraftarı değil, terörist. Allah belalarını versin" dedi.