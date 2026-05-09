Gaziantep’te ev sahibi-kiracı kavgası: Kiracısını pompalı tüfekle vurup kaçtı

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde ev sahibi B.Ş. ile 39 yaşındaki kiracısı Hamide G. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Ev sahibi ile kiracı arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünce, B.Ş. pompalı tüfekle ateş ederek kiracısı Hamide G. ayaklarından yaraladı.

EV SAHİBİ KAÇTI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, kaçan ev sahibi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.