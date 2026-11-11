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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
AA
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GİRİŞ:
11.11.2026
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GÜNCELLEME:
11.11.2026
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Gaziantep'te feci kaza: Yanan aracına müdahale ederken çarpan çekicinin altında hayatını kaybetti

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde TAG Otoyolu'nda dorsesi yanan çekicisine müdahale etmek için aracından inen 34 yaşındaki sürücü İsmail Bozdağ, arkadan gelen başka bir çekicinin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 00:01
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 00:01

'in ilçesinde dorsesi yanan çekicisine müdahale etmek için aracından inen sürücü, başka bir çekicinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

YANAN DORSESİNE MÜDAHALE ETMEK İSTEDİ

34 yaşındaki İsmail Bozdağ idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen çekicinin dorsesinde, 'nun Gaziantep 14. kilometresinde yangın çıktı.

Gaziantep'te feci kaza: Yanan aracına müdahale ederken çarpan çekicinin altında hayatını kaybetti

ARKADAN GELEN ÇEKİCİ SÜRÜCÜYE ÇARPTI

Aracındaki yangına müdahale etmek amacıyla çekiciden inen Bozdağ'a, aynı yönde seyreden 33 yaşındaki Feyzi Doğan yönetimindeki 33 BNJ 07 plakalı çekici çarptı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde İsmail Bozdağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

OTOYOL TRAFİĞE KAPATILDI, SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Yangın nedeniyle çekici ve dorsede soğutma çalışması başlatılırken otoyolun Gaziantep istikametindeki tüm şeritler trafiğe kapatıldı.

Öte yandan sürücü Feyzi Doğan, gözaltına alındı.

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#gaziantep
#tag otoyolu
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#İsmail Bozdağ
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#3. Sayfa
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