Gaziantep'te feci kaza: Yanan aracına müdahale ederken çarpan çekicinin altında hayatını kaybetti

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde dorsesi yanan çekicisine müdahale etmek için aracından inen sürücü, başka bir çekicinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
34 yaşındaki İsmail Bozdağ idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen çekicinin dorsesinde, TAG Otoyolu'nun Gaziantep 14. kilometresinde yangın çıktı.
Aracındaki yangına müdahale etmek amacıyla çekiciden inen Bozdağ'a, aynı yönde seyreden 33 yaşındaki Feyzi Doğan yönetimindeki 33 BNJ 07 plakalı çekici çarptı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde İsmail Bozdağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yangın nedeniyle çekici ve dorsede soğutma çalışması başlatılırken otoyolun Gaziantep istikametindeki tüm şeritler trafiğe kapatıldı.
Öte yandan sürücü Feyzi Doğan, gözaltına alındı.