Gaziantep'in Nurdağı ilçesi kırsalındaki Sayburun Mahallesi yakınlarında akşam saatlerinde feci bir kaza meydana geldi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Gaziantep'te minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs ile bir otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kaza, Sayburun Mahallesi yakınlarında M.S. idaresindeki minibüs ile Rıza Kaya yönetimindeki otomobilin çarpışmasıyla meydana geldi. Otomobil sürücüsü Rıza Kaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 7 kişi Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan M.S. (39) idaresindeki 27 ME 9658 plakalı minibüs, Rıza Kaya (35) yönetimindeki 27 J 1606 plakalı otomobil ile çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Rıza Kaya, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

2'Sİ AĞIR 7 KİŞİ YARALI

Kazada B.K. (30), B.G. (18), A.D. (72), M.M. (8), S.A. (6), N.H. (45) ve H.A. (16) ise yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tedavisi devam eden 7 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.