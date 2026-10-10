Gaziantep'te minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

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İstanbul
Gaziantep'in Nurdağı ilçesi kırsalındaki Sayburun Mahallesi yakınlarında akşam saatlerinde feci bir kaza meydana geldi.
Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan M.S. (39) idaresindeki 27 ME 9658 plakalı minibüs, Rıza Kaya (35) yönetimindeki 27 J 1606 plakalı otomobil ile çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Rıza Kaya, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazada B.K. (30), B.G. (18), A.D. (72), M.M. (8), S.A. (6), N.H. (45) ve H.A. (16) ise yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Tedavisi devam eden 7 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.