Kağıthane'de otomobil taksiye çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde saat 01.00 sıralarında ölümlü bir trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi de yaralandı.

TAKSİYE ÇARPIP BARİYERLERE SIKIŞTI

TEM Otoyolu Kağıthane mevkii Ankara istikametinde yaşanan olayda 06 FN 8045 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 34 TAJ 72 plakalı taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi bariyerlere çarparak dururken, otomobil bariyerlerin arasına sıkıştı.

Kazada otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Taksi sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

SÜRÜCÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KAZA NEDENİYLE 2 ŞERİT TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza nedeniyle Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşımın kontrollü sağlandığı otoyolda trafik yoğunluğu oluştu. Bariyerlerin arasına sıkışan otomobilin çekiciyle çıkarılması ve kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından kapatılan şeritler yeniden trafiğe açıldı. Kazaya ilgili inceleme başlatıldı.