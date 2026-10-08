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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 02:52
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 02:52

Kağıthane'de otomobil taksiye çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kağıthane’de taksiye arkadan çarpan otomobil bariyerlere savruldu. Otomobil sürücüsü hastanede hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 02:52
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 02:52

'un ilçesinde saat 01.00 sıralarında ölümlü bir meydana geldi. Kazada 2 kişi de yaralandı.

TAKSİYE ÇARPIP BARİYERLERE SIKIŞTI

Kağıthane mevkii Ankara istikametinde yaşanan olayda 06 FN 8045 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 34 TAJ 72 plakalı taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi bariyerlere çarparak dururken, otomobil bariyerlerin arasına sıkıştı. 

Kağıthane'de otomobil taksiye çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kazada otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Taksi sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 

Kağıthane'de otomobil taksiye çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

SÜRÜCÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kağıthane'de otomobil taksiye çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

KAZA NEDENİYLE 2 ŞERİT TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza nedeniyle Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşımın kontrollü sağlandığı otoyolda trafik yoğunluğu oluştu. Bariyerlerin arasına sıkışan otomobilin çekiciyle çıkarılması ve kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından kapatılan şeritler yeniden trafiğe açıldı. Kazaya ilgili inceleme başlatıldı.

 

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#polis
#İstanbul
#Trafik Kazası
#kağıthane
#tem otoyolu
#3. Sayfa
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