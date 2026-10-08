Almanya'da hatalı sollama yapan araç motosikletli gruba çarptı: 4 ölü

Almanya’nın Brandenburg eyaletinde seyir halindeki bir otomobil sürücüsünün hatalı sollama yapması ölümle sonuçlandı. Frankfurt an der Oder bölge polisi kazayla ilgili açıklama yaptı.

SOLLAMANIN ARDINDAN MOTOSİKLETLİ GRUBA ÇARPTI

Biesenthal şehri yakınlarındaki kırsal yerleşim alanı olan Barnim bölgesinde seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü birkaç aracı sollamak için manevra yaptı. Karşı şeride geçen ve sollama işlemini zamanında tamamlayan sürücünün kullandığı otomobil arka arkaya seyir halinde olan motosikletli gruba çarptı.

KAZA SONRASI OTOMOBİL ALEV ALDI

3 motosiklet sürücüsü ile motosikletlerden birindeki bir kadın yolcu olay yerinde hayatını kaybetti. Motosikletli gruba çarpan otomobil de alev alarak yanmaya başladı. Motosikletli grubun en arkasında yer alan 4’üncü grup ise son anda yaptıkları hamle ile otomobil ile çarpmaktan kıl payı kurtuldu.

OTOYOL 3 SAATİ AŞKIN SÜRE KAPALI KALDI

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Motosikletli gruba çarpan otomobilin sürücüsü ise alevlerin arasından yaralı olarak çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle L200 olarak bilinen otoyol 3 saatten fazla süreyle araç trafiğine kapandı.

SAĞLIK EKİPLERİ GÖRÜNTÜ KARŞISINDA ZOR ANLAR YAŞADI

Kazadan son anda manevra yaparak kurtulan grubun en arkasındaki motosikletteki sürücü ve yolcuya şok geçirdikleri için tıbbi destek verildi. Trajik kaza için olay yerine gelen acil sağlık ekibinde yer alan bazı görevliler de gördükleri acı manzara nedeniyle zor anlar yaşarken bazı sağlık çalışanlarına psikolojik destek verildi.