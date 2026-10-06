Almanya'da tarihi eşik aşıldı: Aşırı sağcı AfD adayı Eyalet Meclisi Başkanı oldu

Almanya’da Saksonya-Anhalt eyaletinde 6 Eylül’de gerçekleştirilen seçim sonrası yeniden belirlenen Saksonya-Anhalt Eyalet Meclisi, yeni yasama döneminin ilk oturumunda yeni başkanını seçmek için toplandı. AfD Saksonya-Anhalt Eyalet Meclis Grubu tarafından aday gösterilen 35 yaşındaki Tobias Rausch, yapılan gizli oylamada kullanılan 82 oyun 48'ini alarak yeni Meclis başkanı seçildi. Oylamada 29 milletvekili aleyhte oy kullanırken, 5 milletvekili ise çekimser kaldı. Rausch'un seçilmesiyle Almanya'da ilk kez bir AfD'li siyasetçi meclis başkanlığı görevini üstlendi.

''KAPILARIM HERKESE AÇIK OLACAK''

Meclisi Başkanı Tobias Rausch, başkanlık kürsüsünde yaptığı açıklamada, "Siyasi duvarlar dönemi geçmişte kalmalı. Siyasi bir rakip asla kişisel düşman haline gelmemeli. Kapılarım herkese açık olacak. Siyasi tartışma sürecin bir parçasıdır, önemli olan nasıl yürütüldüğüdür. Saksonya-Anhalt'ın geleceğine dair farklı vizyonlar, parlamentoda iş birliğini engellemez" diye konuştu.

AfD ADAYINA BEKLENMEDİK OYLAR

Saksonya-Anhalt Eyalet Meclis Başkanı seçimi sonrası en çok sorulan soru en az 42 oy gerektiren ancak 39 milletvekili bulunan AfD adayına verilen fazla oylar oldu. 5 sandalyesi bulunan Sosyal Adalet ve Ekonomik Anlayış İttifakının (BSW) AfD adayına destek vereceklerini daha önce açıklaması nedeniyle Tobias Rausch’un 44 milletvekilinin desteği ile seçilebileceği öngörülmüştü. Ancak bugün yapılan oylamada AfD adayına 48 oy çıkmış olması, CDU, SPD, Yeşiller veya Sol Parti’den bazı milletvekillerinin de lehte oy kullandıkları anlamına geliyor. Gizli oylama nedeniyle kendileri açıklamadıkları sürece destek veren milletvekilleri hiçbir zaman bilinmeyecek.

EYALET MECLİSİNDE 39 MİLLETVEKİLİ

Saksonya-Anhalt eyaletinde 6 Eylül’de yapılan seçimlerin galibi olan AfD, 83 sandalyeli eyalet meclisinde 39 milletvekiline sahip olmuştu. CDU'nun 15, Yeşiller, Sol Parti ve SPD’nin 8'er, BSW’nin de 5 sandalyesi bulunuyor. Meclis başkanlığı dahil olmak üzere parlamentoda çoğunluğu sağlamak için 42 oy gerekiyordu.

Meclis'te grubu bulunan Sol Parti, Yeşiller ve Sosyal Demokrat Parti AfD'li bir siyasetçinin meclis başkanı olmasına karşı çıktıklarını açıklamıştı. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Eyalet Meclis Grubu Başkanı Sven Schulze ise meclis başkanlığı seçimlerinde CDU milletvekillerine çekimser oy kullanmalarını tavsiye edildiğini bildirmişti.

GÖZLER HÜKÜMET KURULUMUNDA

Saksonya-Anhalt eyaletinde 6 Eylül’de yapılan seçimlerin galibi olan aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) adayının Meclis Başkanı seçilmesi sonrası gözler kurulacak hükümet çevrildi. Eyalet Meclisinde 39 milletvekiline sahip AfD kendi liderliğinde bir koalisyon kurmak istiyor. Aşırı sağcı parti, seçimlerdeki başbakan adayı Ulrich Siegmund, aralık ayında eyalet hükümetinin başkanı olan başbakanlık görevine seçilmeyi hedefliyor.

Siegmund’un seçilebilmesi için en az 42 milletvekilinin desteğini alması gerekiyor. Bu eyalette AfD liderliğinde bir hükümetin kurulması ise hem ülke siyaseti açısından hem de bu eyalette yaşayan yabancı kökenliler açısından dikkatle takip edilecek. Özellikle Almanya İç İstihbaratından sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) AfD’li hükümet üyelerinin kritik istihbarat bilgilere erişimi konusunda çekinceli ve bunun için önlem alma yoluna gidiyor.

Eyalette yaşayan göçmen kökenliler ve yabancılar açısından muhtemel AfD hükümeti ise eyalette sahip oldukları mevcut yasal hakların sınırlandırılması veya geri alınmasıyla sonuçlanabilir.