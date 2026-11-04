Aydın-Denizli kara yolunda seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüjü aşıp takla atarak karşı şeride geçen otomobil yol kenarına savruldu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Gelin gideceği evi temizlemeye gidiyordu: Genç kızın düğününe bir hafta kala kahreden ölümü Aydın-Denizli kara yolunda kontrolden çıkıp refüjü aşarak takla atan otomobildeki Safiye Kaymakçı hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. Otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçip yol kenarına savruldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde Safiye Kaymakçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Araçtaki H.Ö., Y.Ö., A.T.Ö., S.D. ve F.K. ilk müdahalelerinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Safiye Kaymakçı'nın önceki gün resmi nikahının kıyıldığı ve 14-15 Kasım'da Aydın Efeler ilçesine bağlı Eğrikavak Köyü'nde düğününün yapılacağı öğrenildi. Kaymakçı ve yakınlarının, gelin gireceği evi temizlemek amacıyla sabah saatlerinde köyden Denizli'ye gitmek üzere yola çıktıkları belirtildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Safiye Kaymakçı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Araç içerisindeki; H.Ö., Y.Ö., A.T.Ö., S.D. ve F.K. ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ÖNCEKİ GÜN RESMİ NİKAHI KIYILDI, BİR HAFTA SONRA DÜĞÜNÜ VARDI

Kazada hayatını kaybeden Safiye Kaymakçı'nın önceki gün resmi nikahı kıyılarak evlendiği ve 14-15 Kasım günü de Aydın Efeler ilçesine bağlı Eğrikavak Köyü'nde düğünü yapılacağı öğrenildi.

Davetiyeleri dağıtılan genç kızın komşu köyü olan Köşk Akçaköy'e gelin gideceği damadın işi dolayısıyla Denizli'de yaşamayı planladıkları öğrenildi. Çeyizini düzen Safiye Kaymakçı'nın gelin gireceği evi temizlemek için yakınları ile birlikte sabah saatlerinde köyden Denizli'ye gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.