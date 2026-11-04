Gelin gideceği evi temizlemeye gidiyordu: Genç kızın düğününe bir hafta kala kahreden ölümü

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İstanbul
Aydın-Denizli kara yolunda seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüjü aşıp takla atarak karşı şeride geçen otomobil yol kenarına savruldu.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Safiye Kaymakçı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Araç içerisindeki; H.Ö., Y.Ö., A.T.Ö., S.D. ve F.K. ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazada hayatını kaybeden Safiye Kaymakçı'nın önceki gün resmi nikahı kıyılarak evlendiği ve 14-15 Kasım günü de Aydın Efeler ilçesine bağlı Eğrikavak Köyü'nde düğünü yapılacağı öğrenildi.
Davetiyeleri dağıtılan genç kızın komşu köyü olan Köşk Akçaköy'e gelin gideceği damadın işi dolayısıyla Denizli'de yaşamayı planladıkları öğrenildi. Çeyizini düzen Safiye Kaymakçı'nın gelin gireceği evi temizlemek için yakınları ile birlikte sabah saatlerinde köyden Denizli'ye gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.