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3. Sayfa
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Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 17:38
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 17:38

Genç doktor balkondan düşerek hayatını kaybetti! İstanbul’daki sır dolu ölüm ekipleri harekete geçirdi

İstanbul Gaziosmanpaşa’da kadın hastalıkları ve doğum kliniğinde asistan hekim olarak görev yapan Dr. Pelin Pınar’ın yaşadığı binanın 8. Katındaki balkondan düşmesi sonucu hayatını kaybettiği öne sürüldü.

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Editor
 Asya Güney
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Genç doktor balkondan düşerek hayatını kaybetti! İstanbul’daki sır dolu ölüm ekipleri harekete geçirdi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 17:38
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 17:38

’da bulunan bir hastanede kadın doğum biriminde asistan doktorluk yapan Dr. Pelin Pınar hayatını kaybetti. İddialara göre Pınar, yaşadığı 8. Kattaki evinin balkonundan düşerek can verdi.

Genç doktor balkondan düşerek hayatını kaybetti! İstanbul’daki sır dolu ölüm ekipleri harekete geçirdi

KESİN NEDEN ARAŞTIRILIYOR

Dr. Pınar’ın kesin ölüm nedeninin ne olduğunun anlaşılması için cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı. Öte yandan olayın nasıl olduğuna dair incelemeler de devam ediyor. 

Genç doktor balkondan düşerek hayatını kaybetti! İstanbul’daki sır dolu ölüm ekipleri harekete geçirdi


 

HASTANE YÖNETİMİNDEN TAZİYE MESAJI 

yönetimi, yayımladığı taziye mesajıyla Dr. Pelin Pınar'ın vefatını duyurdu. Açıklamada, "Hastanemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği asistan hekimlerinden Dr. Pelin Pınar'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Değerli meslektaşımıza Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.
 

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#İstanbul
#Gaziosmanpaşa
#Kadın Doğum
#Hastane
#adli tıp kurumu
#Dr. Pelin Pınar
#Hastane Yönetimi
#3. Sayfa
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