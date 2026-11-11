Genç doktor balkondan düşerek hayatını kaybetti! İstanbul’daki sır dolu ölüm ekipleri harekete geçirdi

İstanbul Gaziosmanpaşa’da bulunan bir hastanede kadın doğum biriminde asistan doktorluk yapan Dr. Pelin Pınar hayatını kaybetti. İddialara göre Pınar, yaşadığı 8. Kattaki evinin balkonundan düşerek can verdi.

KESİN NEDEN ARAŞTIRILIYOR

Dr. Pınar’ın kesin ölüm nedeninin ne olduğunun anlaşılması için cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı. Öte yandan olayın nasıl olduğuna dair incelemeler de devam ediyor.





HASTANE YÖNETİMİNDEN TAZİYE MESAJI

Hastane yönetimi, yayımladığı taziye mesajıyla Dr. Pelin Pınar'ın vefatını duyurdu. Açıklamada, "Hastanemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği asistan hekimlerinden Dr. Pelin Pınar'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Değerli meslektaşımıza Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

