İsrail'in katlettiği çocukların isimleri İstanbul'da zeytin ağaçlarında yaşayacak!

Gaziosmanpaşa'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, Filistin'de hayatını kaybeden çocukların isimlerinin yazılı olduğu 100 zeytin fidanı toprakla buluşturuldu. Çocukların elleriyle dikilen fidanlar Filistinli çocukların hatırasını yaşatacak.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında Gaziosmanpaşa Karayolları Spor Parkı'nda 100 zeytin ağacı çocuklar tarafından toprağa dikildi. Dikilen ağaçlarda 2023'ten bu yana Filistin'de devam eden katliamda hayatını kaybeden çocukların ismi yer aldı.

GAZİOSMANPAŞA'DA 7 BİNDEN FAZLA ÇEVRE ELÇİSİ VAR

Programda konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, "Bugün 11 Kasım dolayısıyla biz de ilçemizde göreve başladığımız günden beri çocuklarımızla çevre etkinlikleri yapıyoruz. Çocuklarımıza ağaç dikme, temizleme, çevre temizleme etkinlikleri yapıyoruz. Bugünü de boş geçmedik. Az önce Gaziosmanpaşa Meydanı'ndaydık. Bin tane fidan dağıttık Gaziosmanpaşalılara ki bulabildikleri her yere fidanlarımızı diksinler. Oradan Havuzbaşı İlköğretim Okulumuza gittik. Oradaki çocuklarımızla da ağaç dikimi yaptık. Şimdi de Karayolları Mahallemizde spor parkımızdayız. Buraya da yaklaşık 100 adet zeytin ağacı dikiyoruz. Buraya diktiğimiz ağaçların farklı bir anlamı da var. Son dönemde ne yazık ki terör devleti katil İsrail, Filistin'de 20 binden daha fazla çocuğu, bakın 20 bin insan demek, şu an bu parka adım başı insan doldursak 20 bin insan sığmaz. 20 binden daha fazla çocuğu katlettiler. Daha çocuk yaşta hayatlarından kopardılar. Biz de o çocuklarımızın en azından bir kısmının ismini bu parkta yaşatmak istiyoruz. Böyle anlamlı bir günde Türkiye çocukları olarak bütün dünyaya o çocukları unutmadığımızın mesajını vermek istiyoruz" dedi.

Gaziosmanpaşa'da çocuklarla çevre etkinliklerine devam edeceklerini vurgulayan Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, "Çünkü 12 kilometrekare bir ilçeyiz ve Gaziosmanpaşa'da 200 bine yakın çocuğumuz var. 0-30 yaş arası 250 bin vatandaşımız var. Genç bir ilçeyiz. 100 binden fazla öğrencimiz var. Sadece ilkokul, lise arasında. Dolayısıyla da çocuklarımızın biz çevre elçileri olarak ilan ettik. Şu an 7 binden fazla çocuğumuz var Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin çevre elçisi. Her geçen gün sayılarını arttırıyoruz. Bu vesileyle önümüzdeki süreçte de fidan ekimlerimiz, çevre temizliği etkinliklerimiz, suyu ve nasıl israf etmememiz gerektiği, sokağa neden çöp atmamamız gerektiği, kırmızı ışıkta neden durduğumuz, yaya geçidinde neden yayalara geçit yol verdiğimizle ilgili genel kültür, çevre bilgisiyle ilgili çalışmalarımız devam edecek. Bu noktada da bize destek veren ailelerine ayrıca teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

KARAYOLLARI SPOR PARKI YENİLENİYOR

Konuşmasına devam eden Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, "Çocuklarımızla en çok onlar için çalışmaya, en çok onlar için üretmeye gayret edeceğiz. Bu vesileyle içerisinde bulunduğumuz parkımızda, Karayolları Spor Parkı'mız. Bu süreçte burada da çok çeşitli bir değişime gittik. Gerçekten parkımızı baştan aşağı yenilemeye başladık. Yumuşak zeminde hem çocuklarımız hem anneleri, babaları güzel bir ortamda, park ortamında vakit geçirsinler diye. Yeni oyun gruplarımız geliyor önümüzdeki süreçte bu parka ve 600 metrekare suni çimle parkımızı güzel bir şekilde yeşillendirdik. Bunun üzerine de basketbol sahamızı, futbol sahamızı, halı sahamızı burada yenilemiş olduğumuz bir süreç yaşıyoruz. Ve en önemlisi velilerimiz için de bin 200 metrelik uzun bir yürüyüş parkurunu bu parkta bu süreçte yapıyoruz. Dolayısıyla da adı gibi bir spor parkı oldu. Bu vesileyle bunu da paylaşmak istedik. Her birinize etkinliğimize katıldığımız için çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeğenini ağaç dikmeye getiren Berfin Şenses, "Yeğenimi getirdim. Filistinli Çocuklar için bir etkinlik yapılmış, çok güzel düşünülerek yapılmış bir etkinlik. Bence düşünceli bir hareket, herkesin burada keyif duyduğunu düşünüyorum. Herkes için çok güzel bir etkinlik oldu, unutulmaz bir anı oldu" dedi.

Çocuğuyla fidan dikmeye gelen Kübra Bingöl, "Bizim çocuklarımızla bu etkinliğe katlıyor olmamız bilinçlenmemiz açısından çok güzel bir etkinlik. Filistinli çocuklarımız için burada ağaç dikildiğini görüyoruz" şeklinde konuştu.

Etkinlik sertifikaların verilmesi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.