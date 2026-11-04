Güpegündüz dehşet! Durakta oturan gençlere kurşun yağdırdılar: Yaralılar var

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde gece saat 01.15 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi. Durakta oturan L.K. (23), B.C.T. (25) ve K.N.C. (25) isimli gençlerin yanına gelen Z.Ş. (26), B.Ş. (23) ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tabancayla ateş açtı.

Açılan ateş sonucu kurşunların hedefi olan L.K. ayağından, B.C.T. iki ayağından, K.N.C. ise sol ayak bileğinden yaralandı.

Saldırganlar olayın ardından bindikleri araçla bölgeden kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan Z.Ş., B.Ş. ve yanlarındaki diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.