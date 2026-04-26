Hacı adayının hazin sonu: Havalimanına gitmek için yola çıkmıştı

Aksaray'dan Konya istikametine seyreden Mustafa C. idaresindeki marka hayvan yemi yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje devrildi. Aynı istikamete seyreden ve Bingöl'den Manisa'ya giden Mehmet Bingöl, kazayı görünce yardım etmek için dörtlü flaşörlerini yakarak yolun sağına durdu.
Mehmet Bingöl, yardım etmek için arabadan inmek istediği sırada aynı istikamete giden Gökhan T. duran aracı fark etmeyerek arkadan çarptı. İlk kazada tır sürücüsü Mustafa C. yaralanırken, meydana gelen ikinci kazada da arkadan çarpan araç sürücüsü Gökhan T. ve araçta yolcu olarak bulunan Halil İbrahim T., Perihan T., Elif T. Ve 65 yaşındaki Abdullah Tokdemir olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.
Hacca gitmek için Konya Havalimanına yola çıktığı öğrenilen 65 yaşındaki Abdullah Tokdemir kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.