Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Hacı adayının hazin sonu: Havalimanına gitmek için yola çıkmıştı

Aksaray'da hacca gitmek için havalimanına giden 65 yaşındaki Abdullah Tokdemir, yolda gerçekleşen kaza sonucu hayatını kaybetti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.04.2026
saat ikonu 09:41
|
GÜNCELLEME:
26.04.2026
saat ikonu 09:41

'dan istikametine seyreden Mustafa C. idaresindeki marka hayvan yemi yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje devrildi. Aynı istikamete seyreden ve Bingöl'den Manisa'ya giden Mehmet Bingöl, kazayı görünce etmek için dörtlü flaşörlerini yakarak yolun sağına durdu.

Aksaray-Konya yolunda meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Aksaray'dan Konya'ya giden bir tırın devrilmesi sonucu sürücüsü Mustafa C. yaralandı.
Yardım etmek için duran Mehmet Bingöl'ün aracına arkadan çarpan Gökhan T. yönetimindeki araçta bulunan 5 kişi yaralandı.
Arkadan çarpan araçta yolcu olarak bulunan 65 yaşındaki Abdullah Tokdemir kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Abdullah Tokdemir'in hacca gitmek üzere havalimanına gittiği öğrenildi.
YARDIM İÇİN DURAN OTOMOBİLE ÇARPTI

Mehmet Bingöl, yardım etmek için arabadan inmek istediği sırada aynı istikamete giden Gökhan T. duran aracı fark etmeyerek arkadan çarptı. İlk kazada tır sürücüsü Mustafa C. yaralanırken, meydana gelen ikinci kazada da arkadan çarpan araç sürücüsü Gökhan T. ve araçta yolcu olarak bulunan Halil İbrahim T., Perihan T., Elif T. Ve 65 yaşındaki Abdullah Tokdemir olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

HACCA GİTMEK ÜZERE HAVALİMANINA GİDİYORDU

Hacca gitmek için Konya Havalimanına yola çıktığı öğrenilen 65 yaşındaki Abdullah Tokdemir kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

