Hafif ticari araç ile midibüs çarpıştı! Feci kazada yaralılar var

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araç ile yolcu midibüsünün çarpıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada, 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Manavgat-Alanya D-400 Karayolu oldu. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Sadık Y.'nin kullandığı yolcu midibüsüne, Kızılağaç ışıklı kavşağından hareket ettikten 150 metre sonra, aynı istikamette seyir halindeki Süleyman A.'nın kullandığı arkadan çarptı.

Hafif ticari araç ile midibüs çarpıştı! Feci kazada yaralılar var

Kazada hafif ticari araç hurdaya dönerken yolcu midibüsü, çarpmanın şiddetiyle yolun ortasına devrildi. Kazada hafif ticari araçta bulunan 2 kişi Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı kurtarma ekipleri ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Devrilen midibüsteki 5 yolcu ise yaralandı.

Hafif ticari araç ile midibüs çarpıştı! Feci kazada yaralılar var

Kazada hafif ticari araç sürücüsü Süleyman A. ve araçta yolcu olarak bulunan Durmuş Ali Y. ile midibüste yolcu olarak bulunan Ceren D., Merve D., Nesrin G., İrem Ç. ve Ercan U. yaralandı. Yaralılardan Durmuş Ali Y.'nin hayati tehlikesi olduğu bildirildi.

Hafif ticari araç ile midibüs çarpıştı! Feci kazada yaralılar var

, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazanın ardından kapanan yol araçların kaldırılması ve temizlenmesinin ardından yeniden açıldı.

Hafif ticari araç ile midibüs çarpıştı! Feci kazada yaralılar var

Hafif ticari aracın karayolunda arkadan gelerek midibüse çarpması ve midibüsün kontrolden çıkarak yolun sağına doğru devrildiği anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

