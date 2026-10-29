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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 01:59
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 02:12

Hakkari'de minibüs şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var

Hakkari'de düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs gece saatlerinde şarampole devrildi. Kazada yabancı uyruklu 24 kişi yaralanırken, minibüs şoförü olay yerinden kaçtı.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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Hakkari'de minibüs şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 01:59
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 02:12

'de şarampole devrilen minibüsten çok sayıda düzensiz göçmen çıktı.

HABERİN ÖZETİ

Hakkari'de minibüs şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Hakkari'de düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu yabancı uyruklu 24 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde merkeze bağlı Akbulut köyü yolunda 65 ABZ 678 plakalı minibüsün kontrolden çıkıp şarampole devrilmesiyle meydana geldi.
Kazada yaralanan yabancı uyruklu 24 kişi, Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
İhbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kaza sonrası olay yerinden kaçtığı iddia edilen minibüs şoförünün yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

MİNİBÜS KAZA YAPTI

Merkeze bağlı Akbulut köyü yolunda sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 65 ABZ 678 plakalı minibüs, gece saatlerinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Hakkari'de minibüs şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var

İhbar üzerine kaza yerine , , , itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hakkari'de minibüs şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var

24 DÜZENSİZ GÖÇMEN YARALANDI

Kazada yaralanan yabancı uyruklu 24 kişi, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hakkari'de minibüs şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var

JANDARMA KAÇAN SÜRÜCÜNÜN PEŞİNDE

Minibüs şoförünün ise kaza sonrası olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Jandarma ekipleri sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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ETİKETLER
#hakkari
#afad
#112 Acil Sağlık
#Umke
#Akbulut Köyü
#3. Sayfa
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