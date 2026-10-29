Hakkari'de minibüs şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var

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İstanbul
Hakkari'de şarampole devrilen minibüsten çok sayıda düzensiz göçmen çıktı.
Merkeze bağlı Akbulut köyü yolunda sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 65 ABZ 678 plakalı minibüs, gece saatlerinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan yabancı uyruklu 24 kişi, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Minibüs şoförünün ise kaza sonrası olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Jandarma ekipleri sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.