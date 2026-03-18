Hakkari'de ortalık savaş alanına döndü! 1'i polis 2 kişi yaralandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle taksi şoförü ile bir vatandaş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Sokağın savaş alanına döndüğü kavgaya müdahale eden polislerden biri başına isabet eden cam parçalarıyla yaralandı.
Kavgayı ayırmak isterken darp edilen bir vatandaş da vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, şoföre ait aracın camlarında hasar oluştu.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı sokakta taraflar birbirinden uzaklaştırılırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.