Hakkari'de ortalık savaş alanına döndü! 1'i polis 2 kişi yaralandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada ortalık savaş alanına döndü. Kavga sırasında 1'i polis 2 kişi yaralandı. Ekipler sokakta geniş güvenlik önlemi aldı.

GİRİŞ:
18.03.2026
saat ikonu 10:05
|
GÜNCELLEME:
18.03.2026
saat ikonu 10:07

Hakkari'nin ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle taksi şoförü ile bir vatandaş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir taksi şoförü ile bir vatandaş arasındaki tartışma, taşlı sopalı kavgaya dönüşerek bir polisin yaralanmasına neden oldu.
Olay, Yüksekova ilçesinde taksi şoförü ile bir vatandaş arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle başladı.
Kavgaya taş ve sopalarla müdahil olan taraflardan biri, olaya müdahale eden polisin başına isabet eden cam parçalarıyla yaralandı.
Kavgayı ayırmak isteyen bir vatandaş da vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
Şoföre ait aracın camlarında hasar oluştu.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
POLİSİN BAŞINA CAM PARÇA ATILDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Sokağın savaş alanına döndüğü kavgaya müdahale eden polislerden biri başına isabet eden cam parçalarıyla yaralandı.

Kavgayı ayırmak isterken edilen bir vatandaş da vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, şoföre ait aracın camlarında hasar oluştu.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı sokakta taraflar birbirinden uzaklaştırılırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

