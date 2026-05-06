Gaziantep'te geçen yıl haziranda 2 aylık hamileyken pencereden düşerek ölen Emel Akbaş Bayhan'ın ailesi kızlarının intihar etmediğini belirterek, verilen takipsizlik kararına isyan etti. Genç kadını eşinin itmiş olabileceğini savunan aile olayın derinlemesine incelenmesini talep ederken, soruşturmada şoke eden detaylar gün yüzüne çıktı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Hamile kadının şüpheli ölümü! Şoke eden mesajlar ortaya çıktı: Düştükten tam 27 dakika sonra atılmış Gaziantep'te 2 aylık hamile Emel Akbaş Bayhan'ın pencereden düşerek ölümüyle ilgili ailesi, eşinin itmiş olabileceğini savunarak verilen takipsizlik kararına isyan etti. Emel Akbaş Bayhan, 2 aylık hamileyken apartmanın 3. katındaki evinden düşerek hayatını kaybetti. İddiaya göre Emel'in eşi Şirin Bayhan, olaydan sonra gittiği Diyarbakır'da gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Savcılık takipsizlik kararı verirken, aile karara isyan ederek Adalet Bakanı'ndan yardım istedi. Polis inceleme raporunda, Emel'in düştüğü saatten sonra telefonundan eşine 'intihar edecekmiş' gibi gösteren Whatsapp mesajlarının gönderildiği belirtildi. Raporda, Emel'in düştüğü anın görüntülerinde saniyeler sonra pencerede bir kişinin belirdiği bilgisi yer aldı. Ailenin avukatı, düşen birinin 27 dakika sonra mesaj atmasının delilleri karartma ve olayı intihar gibi gösterme çabası olduğunu savundu.

EŞİ CENAZEYE KATILMADI

Gaziantep'te 2 aylık hamile olan Emel Akbaş Bayhan yaşadığı apartmanın 3. katındaki evlerinden düşerek yaşamını yitirdi. Emel'in intihar ettiğini öne süren eşi Şirin Bayhan cenazeye katılmazken olaydan sonra gittiği Diyarbakır'da gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest kalmıştı.

AİLE BAKAN GÜRLEK'E SESLENDİ

Olayla ilgili savcılık takipsizlik kararı verirken, aile karara isyan etti. Anne Muazzez Akbaş "Sayın Adalet Bakanımızın Gülistan Doku'daki kararlı duruşu bize umut oldu. Ben de bir anne olarak sesleniyorum. Kızımın dosyası da aynı kararlılıkla ele alınsın" dedi.

"İNTİHAR EDECEK" HAVASI VERİLMİŞ

Öte yandan polis inceleme raporunda da şok detaylar ortaya çıktı. Raporda Emel'in saat 06.47'de düştüğü, saat 07.14'te ise Emel'in telefonundan eşi Şirin Bayhan'a gönderilmiş. Whatsapp mesajları olduğuna yer verildi. İkili arasında incelenen telefon kayıtlarında olaydan önceki 16 güne ait bir satır yazışma yokken düşme anından yarım saat sonra Emel'i 'intihar edecekmiş' gibi gösteren yazışmalar olması şok etti.

PENCEREDE BİR KİŞİ BELİRMİŞ

Ayrıca raporda olay anına ilişkin görüntülere de yer verildi. Görüntülerde Emel'in düşme anından saniyeler sonra pencerede bir kişinin belirdiği inceleme raporunda yer aldı.

27 DAKİKA SONRA NASIL MESAJ ATABİLİYOR?

Aile ve avukatları tarafından yapılan açıklamada, soruşturma sürecinde birçok kritik delilin yeterince incelenmediği ileri sürüldü.

Avukat Tayfun Gül, verilen takipsizlik kararına itiraz edeceklerini belirterek, "Görüntülerle sabit olan düşme anına ilişkin zaman 06.47 olmasına rağmen Emel ve kocası Şirin'in telefonları arasında olaydan sonra Whatsapp yazışmaları tespit ediliyor.

06.47'de düşen biri nasıl 27 dakika sonra saat 07.14'te mesaj atabiliyor? Bu da kocasının delilleri kararttığı ve olayı intihar olarak göstermeye çalıştığını gösteriyor. Devletin kurumlarının yaptığı incelemenin raporları ciddi bir kanıttır. Takipsizlik kararı verenler bunu görmedi mi?" dedi.