‘Hastalara yardım’ yalanıyla vurgun yapıyorlardı! İlaç komisyonu çetesine operasyon

İstanbul ve Tokat'ta düzenlenen ilaç komisyonu operasyonunda, 26 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında hastane görevlileri ve eczane çalışanları bulunduğu kaydedildi.

‘Hastalara yardım’ yalanıyla vurgun yapıyorlardı! İlaç komisyonu çetesine operasyon
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.03.2026
saat ikonu 09:39
|
GÜNCELLEME:
10.03.2026
saat ikonu 09:39

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmada, bazı eczanelerle anlaşan veya buralarda çalışan şüphelilerin, bir şehir hastanesinde görevli veri girişinden sorumlu personel ile ortak hareket ettiğini tespit etti.

YARDIMCI OLMA BAHANESİYLE YAKLAŞIYORLAR

Şüphelilerin, hastanede takip ettikleri hastaları işlemlerinde yardımcı olma bahanesiyle piyasa fiyatları yüksek olan ilaçları fazladan reçete ederek anlaşmalı eczanelere yönlendirdikleri ve bu işlemden komisyon aldıkları tespit edildi.

İLAÇLAR HASTALARIN BİLGİSİ DIŞINDA YAZILIYOR

Ekipler, hastaların bilgisi dışında reçetelere fazla yazılan yüksek fiyatlı ve SGK'ye fatura edilen ilaçların, şüphelilerce müşterek hareket ettikleri eczanelerden temin edilerek üçüncü kişilere el altından satıldığını ortaya çıkardı.

Şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, İstanbul ve Tokat'ta düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 26 zanlıyı yakaladı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

