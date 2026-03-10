‘Hastalara yardım’ yalanıyla vurgun yapıyorlardı! İlaç komisyonu çetesine operasyon

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmada, bazı eczanelerle anlaşan veya buralarda çalışan şüphelilerin, bir şehir hastanesinde görevli veri girişinden sorumlu personel ile ortak hareket ettiğini tespit etti.
Şüphelilerin, hastanede takip ettikleri hastaları işlemlerinde yardımcı olma bahanesiyle piyasa fiyatları yüksek olan ilaçları fazladan reçete ederek anlaşmalı eczanelere yönlendirdikleri ve bu işlemden komisyon aldıkları tespit edildi.
Ekipler, hastaların bilgisi dışında reçetelere fazla yazılan yüksek fiyatlı ve SGK'ye fatura edilen ilaçların, şüphelilerce müşterek hareket ettikleri eczanelerden temin edilerek üçüncü kişilere el altından satıldığını ortaya çıkardı.
Şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, İstanbul ve Tokat'ta düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 26 zanlıyı yakaladı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.