Yaşam
Bir telefonla hayatı kabusa döndü! Dolandırıcıların kod tuzağına nasıl düştüğünü anlattı

Antalya'da dolandırıcıların tuzağına düşen Sezer Sarı isimli vatandaş telefonunun nasıl çökertilerek WhatsApp hesabı üzerinden para toplandığını anlattı. Yaşadığı mağduriyeti aktaran Sarı, doğrulama kodu tuzağıyla bu oyuna nasıl çekildiğini anlatarak vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan Sezer Sarı telefon dolandırıcılarının kendisini tuzağa düşürerek para koparma yöntemini anlattı.

Bir telefonla hayatı kabusa döndü! Dolandırıcıların kod tuzağına nasıl düştüğünü anlattı

TİVİBU KURULUMU İÇİN ARADIK DİYEREK YALAN SÖYLEDİLER

İddiaya göre kendisini arayan kişiler, Tivibu kurulumu için talep oluşturulduğunu belirterek kendisinden bilgi almak istediklerini söyledi. Ancak Sarı, böyle bir talebi olmadığını belirterek durumu kabul etmedi. Görüşme sırasında Türk Telekom üzerinden telefonuna bir onay kodu geldiğini belirten Sezer Sarı, daha sonra hattının kopyalandığını öğrendiğini söyledi.

ARKADAŞLARINDAN PARA İSTEDİLER

Hattın kopyalanmasının ardından dolandırıcıların kendi adına yeni bir WhatsApp hesabı oluşturduklarını söyleyen Sarı, bu süreçte telefonunun sürekli meşgul çaldığını ve arama kısıtlamasına alındığını fark ettiğini, bu nedenle gelen aramaları cevaplayamadığını belirtti. Sarı, dolandırıcıların WhatsApp üzerinden telefon rehberinde bulunan kişilere mesaj gönderdiği ve acil nakit ihtiyacı olduğu belirtilerek para talebinde bulunduğunu öğrendiğini söyledi. Bazı arkadaşlarının bu mesajları gerçek zannederek farklı miktarlarda kendilerine gönderilen IBAN'a para gönderdiklerini belirten Sarı, yaşanan durumun kendisini oldukça zor durumda bıraktığını dile getirdi.

Bir telefonla hayatı kabusa döndü! Dolandırıcıların kod tuzağına nasıl düştüğünü anlattı

"BENİM CANIM YANDI, BAŞKASININKİ YANMASIN"

Dolandırıcıların mesajlarda kendi adını kullanmadığını, ancak aynı soyadı taşıyan yeğeni ve amcasının isimlerini kullanarak güven sağlamaya çalıştıklarını da ifade eden Sarı, durumu fark eder etmez yetkililere giderek şikayetçi olduğunu belirtti. Benzer olayların başkalarının da başına gelmemesi için dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak vatandaşlara şu uyarıda bulanan Sarı, "Benim canım yandı, başkasının canı yanmasın. Tanımadığınız kişilerden gelen aramalara dikkat edin. Telefonunuza gelen doğrulama kodlarını kesinlikle kimseyle paylaşmayın. Böyle durumlarda hemen operatörünüzle ve emniyetle iletişime geçin" dedi.
Yetkililer ise son dönemde telefon hattı kopyalama ve WhatsApp hesaplarının ele geçirilmesi yöntemiyle yapılan dolandırıcılık vakalarında artış yaşandığını belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

#Yaşam
