Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Antalya’da 38 bin euro dolandırıldı:  Ertesi gün gelen haberle şaşkına döndü

İzmirli iş insanı Nesimi Üzar, ticaret yapmak için geldiği Antalya'da 38 bin Euro dolandırıldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne şikayette bulunduktan sonra ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu şüpheliler kısa sürede tespit edildi ve Üzar parasına kavuştu. Yaşadığı süreci anlatan iş insanı, "Şaka yapılıyor sandım. Bu kadar çabuk ilgileneceklerini düşünmedim. Şahıslarla uzlaşarak paramı tahsil ettim" ifadelerini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.03.2026
saat ikonu 10:41
|
GÜNCELLEME:
09.03.2026
saat ikonu 10:41

İzmir'de lisanslı olarak tehlikeli atık geri kazanım işi yapan Nesimi Üzar, kimyasal atık alımına yönelik ticari görüşme için geldiği Antalya'da dolandırıcıların hedefi oldu. Yapılan görüşme esnasında 38 bin Euro parası alınan Üzar, polis ekiplerine şikayette bulundu. Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttüğü çalışma sonucunda şüpheliler kısa sürede tespit edilirken süreç sonunda mağdur ve dolandırıcılar arasında uzlaşma sağlandı ve Üzar parasına kavuştu.

Antalya’da 38 bin euro dolandırıldı:  Ertesi gün gelen haberle şaşkına döndü

PARAYI KONTROL EDECEĞİZ DİYE ALDILAR

Yüksek Kimya Mühendisi Nesimi Üzar, kimyasal atık ticareti kapsamında Antalya'ya geldiklerini ve bazı kişilerle atık alımı konusunda pazarlık yaptıklarını dile getirdi. Atıkların lisanslı araçlarla taşınması gerektiğini belirten Üzar, tonajın net olmaması nedeniyle yanlarında bir miktar fazla para bulundurduklarını ifade ederek şöyle konuştu: "Tonaj belli olmadığı için bazı variller dolu, bazıları boş olabiliyor. Bu nedenle yanımızda yaklaşık 38 bin euro vardı. ‘Bu para bankadan gelmeyecekse kontrol edelim' diyerek döviz bürosuna götürmek bahanesiyle benden 38 bin Euro'yu aldılar. Daha sonra kendilerine bir daha ulaşamadık."

HEMEN POLİS EKİPLERİNE BİLDİRDİ

Yaşadığı olayın ardından vakit kaybetmeden Yeni Mahalle Karakolu'na giderek durumu polis ekiplerine anlattığını belirten Üzar, burada görevli polis memurlarının kendisine yardımcı olduğunu söyledi. Aracının yanında olmadığını ve mağduriyet yaşadığını belirten Üzar, polis ekiplerinin kendisini Antalya Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Büro Amirliği'ne araçlarıyla götürdüğünü ifade etti.

"BEN ŞAKA YAPILIYOR SANIYORDUM”

Üzar, emniyetteki ifadesinin ardından ekiplerin kendisi Antalya'dan ayrılmadan verdiği adrese giderek kamera kayıtlarını incelemeye başladığını belirtti. Çalışmaların kısa sürede sonuç verdiğini ifade eden Üzar, şunları söyledi: "Ben şaka yapılıyor sanıyordum. Bu kadar çabuk ilgileneceklerini düşünmedim. Ertesi gün bana kamera görüntülerinden çıkartılan fotoğrafları gösterdiler. Görüntülü telefonla benimle irtibata geçtiler. Şahısları bulmuşlardı, kimlikleri tespit edilmişti."

Antalya’da 38 bin euro dolandırıldı:  Ertesi gün gelen haberle şaşkına döndü

“ŞAHISLARIN TUTUKLULUĞU DEVAM EDİYOR”

Polis ekiplerinin gerekli delilleri toplayarak dosyayı Cumhuriyet Savcılığı'na intikal ettirdiğini belirten Üzar, savcılık sürecinde şüphelilerin adli sicil kayıtlarının da dikkate alındığını söyledi. Süreç sonunda şüphelilerin tutuklandığını ifade eden Üzar, "Ben şahıslarla uzlaşarak paramı tahsil ettim, şahısların tutukluluğu devam ediyor" dedi.
38 bin euronun şirketi için çok büyük bir sermaye olduğunu vurgulayan Üzar, yaşanacak kaybın yalnızca kendisini değil, iş yerini ve çalışanlarını da etkileyeceğini belirtti. Dolandırıcılık nedeniyle ciddi bir sıkıntıya girdiklerini dile getiren Üzar, "Bu bizim sermayemiz. Bu atıklardan para kazanıyoruz. Bu kadar büyük bir miktarın şirketimizden alınması iş yerimizin küçülmesine, işçi çıkarmamıza sebep olabilirdi. Atıklarını aldığımız firma da mağdur olacaktı. Bir sürü mağduriyet ortaya çıkacaktı" ifadelerini kullandı.

"BAŞKA İNSANLARI DA MAĞDUR ETMİŞLER"

Şüphelilerin başka insanları da mağdur ettiğini dosyadan öğrendiğini dile getiren Üzar, emniyet güçlerinin yalnızca kendi mağduriyetini gidermediğini, aynı zamanda toplum adına da önemli bir görev yerine getirdiğini söyledi. Antalya Emniyet Müdürlüğü personeline teşekkür eden Üzar, "Dolandırıcı şahıslar anladığım kadarıyla başka insanları da mağdur etmişler. Bunu adli sicil kayıtlarından gördüm. Emniyet müdürlüğümüz bu insanları toplumumuzdan ayıkladığı için onlara ne kadar teşekkür etsek az. Çok büyük bir sıkıntıya girmiştik ama sağ olsunlar böyle bir mağduriyete gerek kalmadan bu süreç çözüldü. Baştan savmadılar. Savmadıkları gibi sanki kendi dertleriymiş gibi ilgiyle dinlediler. Çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bir telefonla hayatı kabusa döndü! Dolandırıcıların kod tuzağına nasıl düştüğünü anlattı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul’da uluslararası forex dolandırıcılığı operasyonunda 64 şüpheli yakalandı
ETİKETLER
#dolandırıcılık
#Geri Kazanım
#Antalya Emniyet
#Tehlikeli Atık
#Nesimi Üzar
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.