Antalya’da 38 bin euro dolandırıldı:  Ertesi gün gelen haberle şaşkına döndü

İzmir'de lisanslı olarak tehlikeli atık geri kazanım işi yapan Nesimi Üzar, kimyasal atık alımına yönelik ticari görüşme için geldiği Antalya'da dolandırıcıların hedefi oldu. Yapılan görüşme esnasında 38 bin Euro parası alınan Üzar, polis ekiplerine şikayette bulundu. Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttüğü çalışma sonucunda şüpheliler kısa sürede tespit edilirken süreç sonunda mağdur ve dolandırıcılar arasında uzlaşma sağlandı ve Üzar parasına kavuştu.

PARAYI KONTROL EDECEĞİZ DİYE ALDILAR

Yüksek Kimya Mühendisi Nesimi Üzar, kimyasal atık ticareti kapsamında Antalya'ya geldiklerini ve bazı kişilerle atık alımı konusunda pazarlık yaptıklarını dile getirdi. Atıkların lisanslı araçlarla taşınması gerektiğini belirten Üzar, tonajın net olmaması nedeniyle yanlarında bir miktar fazla para bulundurduklarını ifade ederek şöyle konuştu: "Tonaj belli olmadığı için bazı variller dolu, bazıları boş olabiliyor. Bu nedenle yanımızda yaklaşık 38 bin euro vardı. ‘Bu para bankadan gelmeyecekse kontrol edelim' diyerek döviz bürosuna götürmek bahanesiyle benden 38 bin Euro'yu aldılar. Daha sonra kendilerine bir daha ulaşamadık."

HEMEN POLİS EKİPLERİNE BİLDİRDİ

Yaşadığı olayın ardından vakit kaybetmeden Yeni Mahalle Karakolu'na giderek durumu polis ekiplerine anlattığını belirten Üzar, burada görevli polis memurlarının kendisine yardımcı olduğunu söyledi. Aracının yanında olmadığını ve mağduriyet yaşadığını belirten Üzar, polis ekiplerinin kendisini Antalya Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne araçlarıyla götürdüğünü ifade etti.

"BEN ŞAKA YAPILIYOR SANIYORDUM”

Üzar, emniyetteki ifadesinin ardından ekiplerin kendisi Antalya'dan ayrılmadan verdiği adrese giderek kamera kayıtlarını incelemeye başladığını belirtti. Çalışmaların kısa sürede sonuç verdiğini ifade eden Üzar, şunları söyledi: "Ben şaka yapılıyor sanıyordum. Bu kadar çabuk ilgileneceklerini düşünmedim. Ertesi gün bana kamera görüntülerinden çıkartılan fotoğrafları gösterdiler. Görüntülü telefonla benimle irtibata geçtiler. Şahısları bulmuşlardı, kimlikleri tespit edilmişti."

“ŞAHISLARIN TUTUKLULUĞU DEVAM EDİYOR”

Polis ekiplerinin gerekli delilleri toplayarak dosyayı Cumhuriyet Savcılığı'na intikal ettirdiğini belirten Üzar, savcılık sürecinde şüphelilerin adli sicil kayıtlarının da dikkate alındığını söyledi. Süreç sonunda şüphelilerin tutuklandığını ifade eden Üzar, "Ben şahıslarla uzlaşarak paramı tahsil ettim, şahısların tutukluluğu devam ediyor" dedi.

38 bin euronun şirketi için çok büyük bir sermaye olduğunu vurgulayan Üzar, yaşanacak kaybın yalnızca kendisini değil, iş yerini ve çalışanlarını da etkileyeceğini belirtti. Dolandırıcılık nedeniyle ciddi bir sıkıntıya girdiklerini dile getiren Üzar, "Bu bizim sermayemiz. Bu atıklardan para kazanıyoruz. Bu kadar büyük bir miktarın şirketimizden alınması iş yerimizin küçülmesine, işçi çıkarmamıza sebep olabilirdi. Atıklarını aldığımız firma da mağdur olacaktı. Bir sürü mağduriyet ortaya çıkacaktı" ifadelerini kullandı.

"BAŞKA İNSANLARI DA MAĞDUR ETMİŞLER"

Şüphelilerin başka insanları da mağdur ettiğini dosyadan öğrendiğini dile getiren Üzar, emniyet güçlerinin yalnızca kendi mağduriyetini gidermediğini, aynı zamanda toplum adına da önemli bir görev yerine getirdiğini söyledi. Antalya Emniyet Müdürlüğü personeline teşekkür eden Üzar, "Dolandırıcı şahıslar anladığım kadarıyla başka insanları da mağdur etmişler. Bunu adli sicil kayıtlarından gördüm. Emniyet müdürlüğümüz bu insanları toplumumuzdan ayıkladığı için onlara ne kadar teşekkür etsek az. Çok büyük bir sıkıntıya girmiştik ama sağ olsunlar böyle bir mağduriyete gerek kalmadan bu süreç çözüldü. Baştan savmadılar. Savmadıkları gibi sanki kendi dertleriymiş gibi ilgiyle dinlediler. Çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.