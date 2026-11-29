Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesinde engelli genci darbeden sürücünün görüntüleri tepki çekti.

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HABERİN ÖZETİ Hem ehliyetsiz araç kullandı hem engelli genci sokakta darbetti Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde engelli bir genci darbeden sürücünün görüntüleri tepki çekti. Olay, 26 Kasım günü saat 14.00 sıralarında Çağlayancerit ilçesinde meydana geldi. A.A. isimli sürücü, aracının önünden çekilmediği ve kendisine hakaret ettiği iddiasıyla 19 yaşındaki zihinsel engelli Mehmet G.'yi darbetmiştir. Saldırı anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştır. Olayı gören vatandaşların tepki göstermesi üzerine sürücü, jandarma ekiplerince alınarak polise teslim edilmiştir. Sürücü hakkında adli tahkikat başlatılmış ve ehliyetsiz araç kullanmak ile saldırı amacıyla araçtan inmek suçlarından toplam 260 bin lira idari para cezası uygulanmıştır.

26 Kasım günü saat 14.00 sıralarında Çağlayancerit ilçesinde seyir halindeki A.A. isimli sürücü, aracının önünden çekilmediği ve kendisine hakaret ettiği iddiasıyla 19 yaşındaki zihinsel engelli Mehmet G.'ye aracından inerek saldırdı. Engelli genci tekme ve tokatlarla darbeden sürücünün saldırısı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayı gören vatandaşların tepki gösterdiği sürücü, yoldan geçen jandarma ekiplerince vatandaşların arasından alınarak polise teslim edildi.

Sürücü hakkında adli tahkikat başlatılırken, sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak ve saldırı amacıyla araçtan inmek maddelerinden toplam 260 bin lira idari para cezası uygulandı.