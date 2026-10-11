16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar, Mersin'de 31 Ağustos 2025 tarihinde park halindeki otomobilde başından tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Aygar’ın ölümüne ilişkin görülen davada, sanık H.A.Ş., ‘çocuğu olası kastla öldürme' suçundan müebbet hapis, ruhsatsız silah bulundurma suçundan ise 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklar N.Ç. ve M.Z. ise ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4'er ay hapis cezası alarak tahliye edildi. Karara itiraz eden ailenin dosyayı istinafa taşımasının ardından Adana Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin verdiği kararı askıya alarak yargılamayı kendisinin yapmasına karar verdi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Hiranur Nilgün Aygar davasında yeni gelişme: Yerel mahkemenin kararı iptal edildi, ilk duruşma yarın Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar'ın otomobilde tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin yerel mahkemenin verdiği kararın istinafa taşınmasının ardından Adana Bölge Adliye Mahkemesinde yeniden yargılama başlıyor. Hiranur Nilgün Aygar, 31 Ağustos 2025'te park halindeki otomobilde başından tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Yerel mahkemede sanık H.A.Ş. 'çocuğu olası kastla öldürme' suçundan müebbet ve ruhsatsız silah bulundurmaktan 2 yıl hapis cezası alırken, diğer sanıklar N.Ç. ve M.Z. 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4'er ay hapis cezası alarak tahliye edildi. Ailenin karara itiraz etmesi üzerine Adana Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını askıya alarak yargılamayı kendisi yapmaya karar verdi. Yeniden ele alınacak davanın ilk duruşması Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi'nde görülecek. Baba Murat Aygar, 4'er ay ceza alıp tahliye edilen 2 sanığın serbest dolaşmasına tepki göstererek üç sanığın da en ağır cezayı almasını talep etti.

İLK DURUŞMA YARIN

18. Ceza Dairesi Adana Bölge Adliye Mahkemesinde yeniden ele alınacak davanın ilk duruşması yarın görülecek. Kızının ölümüne ilişkin verilen cezaları kabul etmeyen baba Murat Aygar, adalet mücadelesini sürdürüyor. İlk yargılamada 4'er ay hapis cezası verilerek tahliye edilen 2 sanığın da en ağır cezayı almasını isteyen Aygar, sanıkların serbest dolaşmasına tepki gösterdi.

"KIZIM BİR ARACIN İÇERİSİNDE BAŞINDAN SİLAHLA VURULARAK KATLEDİLDİ"

Kızının ölümünün ardından yaşadıkları süreci anlatan baba Murat Aygar, olay günü yaşananları anlatarak, "2025 yılının Ağustos ayında kızım Hiranur Nilgün Aygar erkek arkadaşı ve yanında iki kişi tarafından bir aracın içerisinde başından silahla vurularak katledildi. Katledildikten sonra kızımı burada bir dereye atıyorlar bu üç kişi. Daha sonra bunlar yakalandı" dedi.

"SADECE 1 KİŞİ MÜEBBET CEZA ALDI"

Yerel mahkemede görülen davada verilen cezaları kabul etmediklerini belirten Aygar, yargılama sürecine ilişkin, "Mersin yerel mahkemesinde yargılaması başladı. Yaklaşık 5 duruşma falan sürdü. 5 duruşmanın sonunda H.A.Ş., silahı çeken sadece müebbet ceza alırken, diğer yanındaki iki kişi de 4 ay cezayla işin içinden sıyrıldılar" ifadelerini kullandı.

"İNCELEMESİNİ İSTİNAF YAPTI"

Yerel mahkemenin kararına itiraz ederek dosyayı bir üst mahkemeye taşıdıklarını ifade eden Aygar, "Biz bu cezaları kabul etmedik ve olayı bir üst mahkemeye taşıdık, istinafa taşıdık. İstinaf incelemesini yaptı. Tekrar dosyanın yeniden yargılanması için ve bizzat istinaf kendi yargılamak için dosyaya el koydu. Bu pazartesi günü kızımızın ilk duruşması var" diye konuştu.

"O İKİ KİŞİ ŞU ANDA SERBEST, ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GEZİYOR"

Yarın görülecek duruşma öncesinde 3 sanığın da en ağır cezayı almasını isteyen baba Aygar, tahliye edilen 2 sanığın serbest olmasına tepki göstererek, "Ben tetiği çeken H.A.Ş. dahil üçünün de en ağır cezayı almalarını istiyorum. O iki kişi şu anda serbest, elini kolunu sallayarak geziyor. Belki kaçma tehlikeleri de var, kaçabilirler de" dedi.