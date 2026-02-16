Hurda minibüste faci̇a! 16 yaşındaki genç alevlerin arasında can verdi

Kategoriler
Yaşları 15 ile 17 arasında değişen 4 arkadaş, dün akşam birlikte vakit geçirdikten sonra eve gidecekleri otobüsü kaçırdı. Gençler, geceyi geçirmek amacıyla sanayi sitesinde park halindeki atıl ve hurda durumdaki bir minibüse girdi. Sabah saat 06.00 sularında henüz belirlenemeyen nedenle minibüste yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın hurda aracı alev topuna çevirdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası araçta yapılan incelemede, 16 yaşındaki Abdullah Elali'nin cansız bedenine ulaşıldı.
Diğer yandan o anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; atıl durumdaki minibüsün içinden dumanların yükseldiği, ardından alevlerin bir anda tüm aracı sardığı ve yangının hızla büyüdüğü anlar yer alıyor.
Olay yerinde bulunan ve yangından kurtulan İ.K. (15), A.K. (16) ve P.Ö. (17), polis ekiplerince ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. Gençlerin ilk ifadelerinde; geceyi otobüste geçirdiklerini, Abdullah Elali'nin elindeki sigarayı söndürmeden araç içine attığını, uyudukları sırada yangınla uyandıklarını ve kendilerini dışarı atarken arkadaşlarının içeride kaldığını söyledikleri öğrenildi.
Abdullah Elali'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.