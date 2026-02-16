Yaşları 15 ile 17 arasında değişen 4 arkadaş, dün akşam birlikte vakit geçirdikten sonra eve gidecekleri otobüsü kaçırdı. Gençler, geceyi geçirmek amacıyla sanayi sitesinde park halindeki atıl ve hurda durumdaki bir minibüse girdi. Sabah saat 06.00 sularında henüz belirlenemeyen nedenle minibüste yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın hurda aracı alev topuna çevirdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası araçta yapılan incelemede, 16 yaşındaki Abdullah Elali'nin cansız bedenine ulaşıldı.

HABERİN ÖZETİ Hurda minibüste faci̇a! 16 yaşındaki genç alevlerin arasında can verdi İzmir'de sanayi sitesinde park halindeki atıl minibüste çıkan yangında 16 yaşındaki bir genç hayatını kaybederken, minibüste geceleyen diğer 3 arkadaşı kurtuldu. Yaşları 15 ile 17 arasında değişen 4 arkadaş, otobüsü kaçırdıktan sonra geceyi geçirmek için sanayi sitesindeki atıl bir minibüse girdi. Sabah saat 06.00 sularında minibüste yangın çıktı. Yangında 16 yaşındaki Abdullah Elali hayatını kaybetti. Yangından kurtulan 3 genç, ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. Gözaltına alınan gençlerin ilk ifadelerinde, Abdullah Elali'nin elindeki sigarayı söndürmeden araç içine attığı ve uyudukları sırada yangınla uyandıklarını söyledikleri öğrenildi.

Diğer yandan o anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; atıl durumdaki minibüsün içinden dumanların yükseldiği, ardından alevlerin bir anda tüm aracı sardığı ve yangının hızla büyüdüğü anlar yer alıyor.

Olay yerinde bulunan ve yangından kurtulan İ.K. (15), A.K. (16) ve P.Ö. (17), polis ekiplerince ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. Gençlerin ilk ifadelerinde; geceyi otobüste geçirdiklerini, Abdullah Elali'nin elindeki sigarayı söndürmeden araç içine attığını, uyudukları sırada yangınla uyandıklarını ve kendilerini dışarı atarken arkadaşlarının içeride kaldığını söyledikleri öğrenildi.

Abdullah Elali'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.