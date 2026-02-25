Menü Kapat
TGRT Haber
 25.02.2026

İftara dakikalar kala acı olay! Ölü ve yaralılar var

Gümüşhane'de akşam saatlerinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı feci bir trafik kazası meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

İftara dakikalar kala acı olay! Ölü ve yaralılar var
Gümüşhane'de iftar vaktine kısa bir süre kala acı bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, Özcan Mahallesi Elmalı Caddesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon'dan Gümüşhane istikametine hareket halinde bulunan Ali Ç. yönetimindeki otomobil ile karşı istikametten gelen Hacıbey G. idaresindeki otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda Eski Hastane mevkii önünde kafa kafaya çarpıştı.

İftara dakikalar kala acı olay! Ölü ve yaralılar var

Çarpışmanın etkisiyle Ali Ç. yönetimindeki otomobilde bulunan ve ön yolcu koltuğunda oturan Ali K. ağır yaralandı. Aynı aracın sürücüsü Ali Ç. ile araçta bulunan Emine Ç. ve diğer aracın sürücüsü Hacıbey G. ise hafif yaralandı.

İftara dakikalar kala acı olay! Ölü ve yaralılar var

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları çıkarmak için müdahalede bulundu. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ali K., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

