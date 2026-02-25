İftara dakikalar kala acı olay! Ölü ve yaralılar var

Gümüşhane'de iftar vaktine kısa bir süre kala acı bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, Özcan Mahallesi Elmalı Caddesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon'dan Gümüşhane istikametine hareket halinde bulunan Ali Ç. yönetimindeki otomobil ile karşı istikametten gelen Hacıbey G. idaresindeki otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda Eski Hastane mevkii önünde kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Ali Ç. yönetimindeki otomobilde bulunan ve ön yolcu koltuğunda oturan Ali K. ağır yaralandı. Aynı aracın sürücüsü Ali Ç. ile araçta bulunan Emine Ç. ve diğer aracın sürücüsü Hacıbey G. ise hafif yaralandı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları çıkarmak için müdahalede bulundu. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ali K., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.