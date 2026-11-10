İki arkadaşın alacak verecek kavgası cinayetle sonuçlandı

Gaziantep'te gece saatlerinde Şahinbey ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Mehmet Recep Hilaloğlu (60) ile Ö.F.M. (73) isimli şahıs arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada kan aktı.

Tartışması kısa sürede kavgaya dönüşürken kavga sırasında Ö.F.M. tarafından sırtından bıçaklanan Mehmet Recep Hilaloğlu ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KATİLİ YAKALANDI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde Hilaloğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Katil zanlısı 73 yaşındaki şahsın gözaltına alındığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.