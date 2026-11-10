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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 11:44
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 11:47

İki arkadaşın alacak verecek kavgası cinayetle sonuçlandı

Gaziantep'te alacak verecek kavgası cinayetle sonuçlandı. 73 yaşındaki arkadaşı tarafından sırtından bıçaklanan 60 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 11:44
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 11:47

'te gece saatlerinde ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Mehmet Recep Hilaloğlu (60) ile Ö.F.M. (73) isimli şahıs arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada kan aktı.

Tartışması kısa sürede kavgaya dönüşürken kavga sırasında Ö.F.M. tarafından sırtından bıçaklanan Mehmet Recep Hilaloğlu ağır yaralandı. 'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

İki arkadaşın alacak verecek kavgası cinayetle sonuçlandı

KATİLİ YAKALANDI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde Hilaloğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Katil zanlısı 73 yaşındaki şahsın gözaltına alındığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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ETİKETLER
#gaziantep
#112 acil çağrı merkezi
#Şahinbey
#Mehmet Recep Hilaloğlu
#Ö.f.m.
#3. Sayfa
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