İşçi minibüsü ile otomobil çarpıştı! Feci kazada yaralılar var

Çorum'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Bağcılar 6. Cadde üzeri oldu.

Edinilen bilgiye göre, Emine A. idaresindeki tarım işçilerini taşıyan minibüs ile Abdulsamet Ş. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüste yolcu olarak bulunan Hanife B., Özcan Ç., Sadegül A., Manet K.G. ve kimliği belirlenemeyen yabancı uyruklu bir kişi yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada yol kenarındaki elektrik trafosu da hasar görürken, devrilen minibüs ile otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.