Isparta'da dehşet! Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak katletti

Ortayazı köyünde Veli Ç. İle Ali U. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. İkili arasında alevlenen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Veli Ç. yanında taşıdığı bıçakla Ali U'yu bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerinde jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Ali U'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Şüphelinin Senirkent İlçe Jandarma Komutanlığına teslim olduğu öğrendi.