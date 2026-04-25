İstanbul merkezli 4 ilde dev fuhuş operasyonu: Yabancı uyrukluların da bulunduğu 52 kadın kurtarıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında büyük bir operasyona imza atıldı. Operasyonda aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu kadınları fuhşa zorlayan şahısların, elde ettikleri gelirleri farklı kişilere ait banka hesapları üzerinden akladıkları belirlendi.
Operasyon ile gözaltına alınan şüphelilerin son 1 yıllık işlem hareketlerinde yaklaşık 15 milyon TL’lik para trafiği olduğu belirlendi. Şüphelilerin yakalanması ve mağdur kadınların kurtarılması için İstanbul’da Büyükçekmece, Silivri, Beylikdüzü ve Küçükçekmece ilçeleri ile birlikte Diyarbakır, Samsun ve Ankara’da toplam 14 adrese sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, fuhşa zorlandığı belirlenen 1’i Özbekistan, 1’i İran, uyruklu olmak üzere toplam 52 kadın kurtarıldı. Ayrıca 3 şüphelinin de ifadesi alındı.
Şüphelilerin yakalandığı adreslerde yapılan aramalarda 16 cep telefonu, 14 SIM kart, 1 tablet, suçtan elde edildiği değerlendirilen 980 dolar, 105 euro, 43 gram altın, 5 gram uyuşturucu madde, 1 hassas terazi, 4 uyuşturucu öğütücü aparat ve notların bulunduğu ajanda ele geçirildi.
Şüpheliler İşlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi, 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderilirken, kurtarılan yabancı uyruklu 2 kadın ise deport işlemleri için İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.