İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında büyük bir operasyona imza atıldı. Operasyonda aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu kadınları fuhşa zorlayan şahısların, elde ettikleri gelirleri farklı kişilere ait banka hesapları üzerinden akladıkları belirlendi.

HABERİN ÖZETİ İstanbul merkezli 4 ilde dev fuhuş operasyonu: Yabancı uyrukluların da bulunduğu 52 kadın kurtarıldı İstanbul Emniyeti Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kadınları fuhşa zorlayıp elde ettikleri geliri aklayan şahıslara yönelik büyük bir operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu kadınları fuhşa zorlayan şahıslar ve elde ettikleri gelirleri akladıkları belirlenen kişiler hedef alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin son 1 yıllık işlem hareketlerinde yaklaşık 15 milyon TL'lik para trafiği tespit edildi. İstanbul'da 4 ilçe ile Diyarbakır, Samsun ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 1'i Özbekistan, 1'i İran uyruklu olmak üzere toplam 52 kadın kurtarıldı. Aramalarda ele geçirilenler arasında 16 cep telefonu, 14 SIM kart, 980 dolar, 105 euro, 43 gram altın ve uyuşturucu maddeler bulunuyor. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SON 1 YILDA 15 MİLYONLUK PARA TRAFİĞİ

Operasyon ile gözaltına alınan şüphelilerin son 1 yıllık işlem hareketlerinde yaklaşık 15 milyon TL’lik para trafiği olduğu belirlendi. Şüphelilerin yakalanması ve mağdur kadınların kurtarılması için İstanbul’da Büyükçekmece, Silivri, Beylikdüzü ve Küçükçekmece ilçeleri ile birlikte Diyarbakır, Samsun ve Ankara’da toplam 14 adrese sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, fuhşa zorlandığı belirlenen 1’i Özbekistan, 1’i İran, uyruklu olmak üzere toplam 52 kadın kurtarıldı. Ayrıca 3 şüphelinin de ifadesi alındı.

16 CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin yakalandığı adreslerde yapılan aramalarda 16 cep telefonu, 14 SIM kart, 1 tablet, suçtan elde edildiği değerlendirilen 980 dolar, 105 euro, 43 gram altın, 5 gram uyuşturucu madde, 1 hassas terazi, 4 uyuşturucu öğütücü aparat ve notların bulunduğu ajanda ele geçirildi.

YABANCI UYRUKLU KADINLAR DEPORT EDİLECEK

Şüpheliler İşlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi, 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderilirken, kurtarılan yabancı uyruklu 2 kadın ise deport işlemleri için İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.