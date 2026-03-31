İstanbul'da 4 ilçede bulunan 7 eve fuhuş baskını! Çok sayıda gözaltı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'da 4 ilçede fuhuş yapıldığı ihbarıyla harekete geçti. Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından projeli bir soruşturma yürütülen soruşturma kapsamında 7 evi işleten 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Açıklamada, soruşturma kapsamında Bakırköy, Esenyurt, Fatih ve Avcılar'da fuhuş yapılan 7 evi işleten 14 şüpheli hakkında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne arama, el koyma, yakalama ve gözaltına alma talimatları verildiği belirtildi.