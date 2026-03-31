Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FTÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; Milli İstihbarat Teşkilatı ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün koordineli ve titiz çalışmaları sonucunda, örgütün gizli haberleşme aracı bylock yazışma programını kullandıkları tespit edilen ve örgütsel eylemlerine ilişkin haklarında etkin pişmanlık beyanları ile ankesörlü/sabit hatlardan ardışık/tekil şekilde aranma kayıtları bulunan 5’i aktif olmak üzere toplam 12 şüphelinin Ankara merkezli 4 ilde, 31 Mart 2026 tarihinden itibaren yapılacak eş zamanlı operasyon kapsamında gözaltına alınmaları kararı verildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Ankara merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu! 12 şüpheli gözaltında Ankara merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme aracı bylock kullandıkları tespit edilen ve itirafçı olan 5'i aktif 12 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyonla gözaltı kararı verildi. FETÖ/PDY terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında karar alındı. Örgütün gizli haberleşme aracı bylock kullandıkları tespit edilen şüpheliler hakkında işlem yapıldı. Haklarında etkin pişmanlık beyanları ile ankesörlü/sabit hatlardan aranma kayıtları bulunan 12 şüpheli gözaltına alınacak. Operasyon, Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Şüphelilerin yakalanması ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevkleri için çalışmalar devam ediyor.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.