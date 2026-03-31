Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Ankara merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu! 12 şüpheli gözaltında

Ankara merkezli 4 ilde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyon kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Ankara merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu! 12 şüpheli gözaltında
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.03.2026
saat ikonu 08:46
|
GÜNCELLEME:
31.03.2026
saat ikonu 08:46

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FTÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; Milli İstihbarat Teşkilatı ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün koordineli ve titiz çalışmaları sonucunda, örgütün gizli haberleşme aracı yazışma programını kullandıkları tespit edilen ve örgütsel eylemlerine ilişkin haklarında etkin pişmanlık beyanları ile ankesörlü/sabit hatlardan ardışık/tekil şekilde aranma kayıtları bulunan 5’i aktif olmak üzere toplam 12 şüphelinin Ankara merkezli 4 ilde, 31 Mart 2026 tarihinden itibaren yapılacak eş zamanlı kapsamında gözaltına alınmaları kararı verildi.

HABERİN ÖZETİ

Ankara merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu! 12 şüpheli gözaltında

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Ankara merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme aracı bylock kullandıkları tespit edilen ve itirafçı olan 5'i aktif 12 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyonla gözaltı kararı verildi.
FETÖ/PDY terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında karar alındı.
Örgütün gizli haberleşme aracı bylock kullandıkları tespit edilen şüpheliler hakkında işlem yapıldı.
Haklarında etkin pişmanlık beyanları ile ankesörlü/sabit hatlardan aranma kayıtları bulunan 12 şüpheli gözaltına alınacak.
Operasyon, Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.
Şüphelilerin yakalanması ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevkleri için çalışmalar devam ediyor.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

ETİKETLER
#operasyon
#fetö
#bylock
#gözaltı
#Ankara
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.