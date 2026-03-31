Başarılı müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuk performansıyla da sık sık adından söz ettiren Emrah Erdoğan, yıllar sonra televizyon ekranlarına geri dönüyor. ‘Küçük Emrah’ lakabıyla adını geniş kitlelere duyuran ünlü sanatçı, ‘Eski Masal’ dizisiyle seyirci karşısına çıkmaya çalışıyor. Ünlü şarkıcı, şarkı yazarı ve oyuncu Emrah, uzun bir aranın ardından Eski Masal adlı iddialı dizide başrol karakter olarak izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yıllar sonra seyirciyle buluşacak olan Emrah’ın performansı şimdiden merak ediliyor.

HABERİN ÖZETİ Emrah Erdoğan yıllar sonra ekranlara dönüyor! Eski Masal dizisinin başrolünde yer alacak Başarılı müzik ve oyunculuk kariyeriyle tanınan Emrah Erdoğan, 'Eski Masal' dizisiyle uzun bir aradan sonra televizyon ekranlarına geri dönüyor. Emrah Erdoğan, 'Küçük Emrah' lakabıyla biliniyor. Kariyerine 'Zavallılar' filmiyle oyunculukla başlamış, sonrasında birçok film ve dizide yer almıştır. En son 2016-2018 yılları arasında ATV'de yayınlanan 'Aşk ve Mavi' dizisinde oynamıştır. 'Eski Masal' kod adlı dizinin başrolünde yer alacaktır. Dizinin yapımcılığını CNP Film, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu, senaristliğini ise Eda Tezcan üstlenecektir. Çekimleri Kapadokya'da gerçekleşecek olan dizinin temmuz ortasında çekimlerine başlanması ve yeni yayın döneminde seyirciyle buluşması planlanmaktadır. Dizinin kanal görüşmeleri devam etmektedir.

Kariyerine çok erken yaşlarda başlayan Emrah Erdoğan, zamanla ‘Küçük Emrah’ lakabıyla anılmaya başladı. Müzik kariyeri boyunca sayısız projeye ve birçok başarılı işe imza atan Emrah, oyunculuk kariyerinde de unutulmaz işlerde boy gösterdi. İlk oyunculuk deneyimini ‘Zavallılar’ adlı sinema filmiyle gerçekleştiren Emrah, sonrasında çeşitli film ve dizi projeleriyle adını duyurdu.

Uzun bir süredir oyunculuk kariyerinden uzak kalan Emrah Erdoğan, şimdilerde televizyon ekranlarına geri dönmeye hazırlanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Emrah Erdoğan yıllar sonra televizyona dönüyor. Kod adı ‘Eski Masal’ olan dizide Emrah, başrol karakter olarak izleyiciyle buluşmaya geliyor.

Son olarak 2016-2018 yılları arasında ATV ekranlarında yayınlanan ve döneme damgasını vuran ‘Aşk ve Mavi’ dizisinde ‘Ali Görekçi’ karakterini oynayan Emrah Erdoğan, uzun bir aranın ardından yeniden televizyon ekranlarında boy gösterecek. Başarılı oyunculuk kariyeriyle dikkatleri üzerine çeken Emrah, oldukça iddialı bir projeyle ekranlarda yerini alacak.

EMRAH ERDOĞAN ESKİ MASAL DİZİSİNİN BAŞROLÜNDE YER ALACAK!

Oyunculuk kariyerine sayısız film ve dizi projesi sığdıran Emrah Erdoğan, ‘Eski Masal’ dizisinin başrolünde yer alacak. Yapımcılığını Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat’ın üstlendiği CNP Film imzalı dizi ‘Eski Masal’ kod adıyla izleyici karşısına çıkacak. Yönetmenliğini Murat Saraçoğlu’nun üstleneceği Eski Masal dizisini Eda Tezcan kaleme alacak.

Çekimleri Kapadokya’da gerçekleşecek olan iddialı dizi Eski Masal, Emrah Erdoğan’ın başrolünde televizyon ekranlarındaki yerini alacak. Henüz hazırlık aşamasında olan ve çok yakında çekimlerine başlanması planlanan Eski Masal dizisinde Mirza ve Leyla’nın aşkı etkileyici ekrana taşınacak. Çekimler temmuz ortasında başlayacak olan Eski Masal dizisinin yeni yayın döneminde seyirciyle buluşması planlanıyor. İddialı dizinin kanal görüşmeleri ise hala devam ediyor.